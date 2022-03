El informe es el primero en su tipo en el país y lo licitó el programa Mascota Protegida de Subdere a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica. El sondeo se aplicó a 17.458 hogares de 35 comunas del país.

Un inédito informe del Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), dio a conocer por primera vez una estimación poblacional animal, que reveló que en Chile existen 12.482.679 perros y gatos con dueños y que otros 4.049.277 no tienen ninguna supervisión (es decir, sin dueño visible conocido).

Se trata de un estudio pionero en el país, que fue licitado y adjudicado a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica de Chile y que se aplicó en diciembre de 2021 a 17.458 hogares de 35 comunas, con el apoyo de funcionarios municipales y de delegaciones presidenciales.

“Este informe es sumamente relevante porque nos entrega como un insumo una metodología que no existía para calcular la población de perros y gatos. Esto es fundamental para poder diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales que busquen solucionar problemas asociados a la tenencia responsable de mascotas y poder evaluarlas objetivamente”, explicó la subsecretaria de Subdere, María Paz Troncoso.

Fernando Mardones, director de pregrado de la Escuela de Medicina Veterinaria UC destacó que el estudio “permite hacer un mapeo con respecto a cuáles son las zonas, provincias o comunas, que hoy día están deficitarias con respecto a temas estructurales de cuidado de mascotas y permite a los médicos veterinarios poder identificar dónde contribuir, no sólo desde los conos urbanos”.

Resultados

De los animales que tienen tutores, 8.306.650 son perros y 4.176.029 son gatos. De los perros, 84% vive en zonas urbanas y 16% en rurales, mientras que el 86% de los gatos lo hace en ciudades.

En tanto, se proyectó que por cada 2,4 perro con dueño hay uno que no tiene ninguna supervisión al deambular en la calle, mientras que, por cada 7,1 gatos, hay uno en esa condición. Es decir, existen 3.461.104 perros y 588.173 gatos sin tutor conocido.

Tienen un alto vínculo con su familia, pero pocos los registran

Además de la estimación demográfica, los investigadores detectaron otras características importantes en la tenencia de mascotas. Por ejemplo, la principal razón para tener una mascota es tenerla de compañía (89,1%) y 92,1% fue considerada como miembro de la familia y motivo de felicidad para ella.

Sin embargo, a la hora de hablar de cuidados, solamente un 27,4% de las mascotas tiene microchip y está inscrita en el Registro Nacional de Mascotas.

“Hay que recordar que todos los tutores de perros y gatos, tienen la obligación legal de registrarlos y microchipearlos hasta 90 días después de su obtención. Con esto, podemos identificar al dueño de cada animal para casos de extravíos, robos o accidentes”, dijo la jefa del Programa Mascota Protegida, Carolina Guerrero.

Asimismo, se detectó que 51% de las mascotas duerme afuera de las casas y 48%, adentro; que 19,8% de ellos salen solos a la calle, mientras que 23% sale cuando lo sacan a pasear y 56,6% nunca va a la calle.

Respecto a sus cuidados de salud, 65% va al veterinario al menos una vez al año y, aunque los tutores siguen sus instrucciones, igual existe un 3,1% de personas que alguna vez han decidido medicarlos por su cuenta con antibióticos humanos.

“La salud de los animales incide en la salud de las personas y el ambiente, es lo que llamamos actualmente ‘Una Salud’, por lo que la automedicación, no administrar un antibiótico según lo indicado, o usarlos de forma incorrecta en las mascotas, está generando resistencia de las bacterias y por lo tanto favoreciendo la diseminación de patógenos en todo el mundo”, sostuvo Claudia Aguirre, veterinaria de Mascota Protegida.

Tener una mascota conlleva un gran compromiso emocional y legal, por eso el estudio también abordó las razones de quienes no tienen ninguna.

Nueva metodología

Además de la relevancia de contar con datos estadísticos de población animal que nunca habían existido en Chile, el estudio creó una metodología llamada “Entore”, con la que se podrá estandarizar los análisis poblacionales que vengan a futuro.

También, posibilitó la creación de un Índice de Tenencia Responsable (ITR) que evalúa cómo responde cada comuna a múltiples criterios, como esterilización, vacunación y maltrato animal, entre otros, indicador que a futuro será útil para priorizar las áreas para ser intervenidas en la materia.

“Desarrollamos un modelo demográfico pionero que permitirá en una interfaz web, estimar el esfuerzo necesario en diferentes comunas del país para llevar a cabo, por ejemplo, la esterilización de mascotas”, explicó el director de pregrado de Medicina Veterinaria UC.