El intercambio comercial de Chile con China aumentó un 18% en el período enero-febrero al compararlo con el 2021, con las importaciones mostrando una significativa alza del 58,7% al sumar compras por US$ 5.187 millones, mientras que las exportaciones tuvieron un incremento más moderado del 4,3% totalizando US$ 6.702,9 millones.

Estos datos están en el informe elaborado por el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas, que además consigna el ranking de los principales productos comprados y vendidos a China, país que además es el principal social comercial chileno con el 32,9% de participación en las importaciones y el 41,8% en las exportaciones.

“Como se puede apreciar en las cifras, el comercio con China es muy importante para la economía chilena. Por esta razón, gran parte de nuestra labor de fiscalización, control y gestión está relacionada a las exportaciones e importaciones relacionadas a este país, tanto por temas de seguridad fronteriza y comercio legal, como para entregar mejores herramientas a los operadores, como es el caso de la implementación el 2021 del acuerdo de reconocimiento mutuo de nuestros programas Operador Económico Autorizado (OEA)”, explicó el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma.

Dentro de las compras que realizan las empresas chilenas a los productores chinos, la lista la encabezan los Teléfonos inteligentes y los demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, con adquisiciones por US$ 251,6 millones y un alza del 20,9% en relación a los dos primeros meses del 2021.

A continuación, están los automóviles de turismo, con motores de entre 1.000 y 1.500 cm3, que alcanzaron compras por US$ 169,2 millones y un incremento del 18,1%. En tercer lugar, aparecen las Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de los tipos notebooks o laptops y similares, que sumaron US$ 160,8 millones y un aumento del 38,2%.

En relación a las variaciones observadas en los principales productos importados, sobresalieron las registradas en las adquisiciones de los demás grupos electrógenos de energía eólica (5.252,9%) y los productos laminados planos de hierro o acero sin alear, revestidos de aleaciones de aluminio y cinc (147,3%).

Las exportaciones desde Chile a China fueron lideradas por Minerales de cobre y sus concentrados, con US$ 2.876,2 millones aunque disminuyó 7% respecto al año pasado. En segundo lugar estuvieron las demás cerezas dulces, frescas, con ventas por US$ 1.288 millones y un alza del 21,2%. Finalmente, destacaron los cátodos de cobre refinado con US$ 1.120,1 millones y un 5,2% de aumento.

Respecto a las variaciones observadas en los principales productos exportados, sobresalieron los envíos de los demás carbonatos de litio que se incrementaron en un 932,8% con US$ 166,4 millones, mientras que, al contrario, los minerales de hierro y sus concentrados disminuyeron 65,6% al sumar US$ 85,3 millones.