El titular de la cartera y la edil se reunieron con emprendedoras, emprendedores y representantes gremiales de los barrios comerciales afectados por el estallido social y acordaron trabajar en conjunto en pos de la reactivación inclusiva del sector.

Santiago.- El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, junto a la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, y a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se reunió con emprendedoras, emprendedores y representantes de gremios comerciales de la denominada “Zona Cero” de la capital y conformaron una mesa de diálogo para la reactivación inclusiva de las mipymes afectadas por el estallido social.

El ministro Nicolás Grau declaró que “lo primero que he hecho es pedir disculpas en nombre del Estado de Chile por la situación que han pasado las personas que viven en estos barrios y que emprenden en estos barrios. Lo que han tenido que pasar nos conmueve, y nos hemos comprometido como Gobierno a reaccionar prontamente con un plan que permita abordar la situación de estas distintas zonas, y no solo con las emprendedoras y emprendedores de los barrios y organizaciones con las que nos reunimos hoy, sino que están a lo largo de todo el país. Y hemos hecho el compromiso de abordar este tema con mucha prontitud, no solo en Santiago, sino en todas las regiones del país. Quisiera invitar a las personas a que vuelvan a estos espacios. Son lugares preciosos, hay muy buena gastronomía, hay una oferta cultural diversa y vamos a potenciar eso con mucho optimismo porque creemos que están dadas todas las condiciones para ello”.

El titular de la cartera agregó que “el foco del plan que nos hemos planteado en conjunto tiene que ser un foco sistémico. Lo principal en el corto plazo es la seguridad, pero que va mucho más allá de eso. Las formas concretas en las que se va a expresar este plan las vamos a expresar más adelante cuando sostengamos este espacio de trabajo conjunto con las organizaciones con las que nos reunimos hoy como con las de los otros puntos del país”.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, agradeció “al ministro y a las subsecretarias por escuchar a las locatarias y los locatarios de nuestros barrios y los barrios de las comunas vecinas para poder impulsar una reactivación económica inclusiva. Tenemos un desafío tremendo y lo más importante es la articulación de todos los organismos. Necesitamos a las emprendedoras y a los emprendedores de cada barrio. Necesitamos al Gobierno en su conjunto, y como municipio vamos a acompañar todo este proceso, como hemos estado haciendo en estos meses, pero que sin duda necesitamos más trabajo conjunto. Necesitamos mayor seguridad, pero también una activación que permita que nuestros barrios puedan estar vivos, mostrando su patrimonio, que la activación vaya de la mano de la cultura. Veo con optimismo que haya una prioridad para abordar a los barrios que han sido tremendamente golpeados en los últimos años pero que tienen toda la oportunidad para salir adelante”.

La presidenta de la Federación “Nuestro Centro” y dueña del restaurante Blasco de Plaza Italia, Francisca Fernández, valoró la convocatoria del ministro Grau “porque nos quiere escuchar. Nos unimos como “Nuestro Centro” con un objetivo en común: recuperar nuestros barrios con acciones positivas. Estamos mostrando nuestra geografía humana, a nuestros emprendedores que siguen luchando por sobrevivir a esta crisis económica que estamos viviendo. Necesitamos trabajar en conjunto con este gobierno, con las instituciones públicas, las instituciones culturales, y también todos los municipios que están involucrados: Providencia, Recoleta y Santiago”.

De este primer encuentro con las autoridades -realizado en el café Wonderland, del tradicional barrio capitalino de Lastarria- participaron además Carlos Siri, dueño de la exFuente Alemana y titular del gremio de Plaza Italia; Álvaro Jadue, timonel de la Asociación Gremial Barrio Bellavista; Alfonso Molina, titular del gremio comercial de Lastarria; Juan Francisco Barraza, presidente del gremio de Bellas Artes; el presidente de la Junta de Vecinos del mismo barrio, Francisco Javier González; Marcela Bravo y Santiago Navarrete, representantes del gremio Crown Plaza, de la Galería de la Música, y el dueño del Wonderland Café, el emprendedor Steven Montoya.