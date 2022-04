La jornada tuvo como objetivo iniciar las tratativas entre los países participantes respecto de las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes.

Santiago.- Hasta las dependencias de la Cepal llegó esta mañana el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, con el objetivo de encabezar la ceremonia inaugural de la Conferencia de las Partes (COP 1) del primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

El Mandatario intervino en la sesión de apertura, donde afirmó que “durante nuestra campaña Escazú se nos aparecía en todas partes. A cada lugar, a cada región que vamos a lo largo y ancho del territorio chileno hay conflictos medioambientales que durante demasiado tiempo no hemos sabido procesar de manera adecuada y en donde, muchas veces, además, quienes lideran estas discusiones se ven gravemente amenazados”.

Además, el Presidente Boric enfatizó en la importancia de que Latinoamérica enfrente la situación medioambiental en conjunto y señaló: “Cuando se quema una parte del Amazonas o cuando se acelera el derretimiento de un glaciar en la Patagonia chilena o argentina, no es el Estado chileno, no es el Estado brasileño, no es el presidente de turno el que sufre, es toda la humanidad. Y, por lo tanto, tenemos una responsabilidad de la que tenemos que hacernos cargo y una responsabilidad que no es posible abordar solamente dentro de los marcos de los Estados Nación”.

“Es muy importante que volvamos, a propósito de la pandemia, a entender un principio muy básico en el cual nos debemos mover en el mundo hoy día. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado”, agregó.

Junto al Jefe de Estado intervinieron en el bloque Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica; Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina; Andrea Sanhueza y Karetta Crooks-Charles, representantes electas del Público; y Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino de la Cepal.

Este encuentro, que se extenderá hasta el 22 de abril, reunió por primera vez a autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte del tratado y a quienes están en proceso de suscripción, los que revisarán el estado de la implementación del Acuerdo y avanzarán en su puesta en marcha. En paralelo, el trabajo de la COP contempla la organización de 30 eventos paralelos virtuales oficiales en el marco de la conferencia.