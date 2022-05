El día jueves 5 de mayo, en el Teatro Municipal de la ciudad de Punta Arenas, se realizó el acto inaugural del “Mes del Mar 2022”, ceremonia que fue presidida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés De La Maza.

La instancia, además, contó con la participación de la Ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, máximas autoridades de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, representantes del Alto Mando Naval, autoridades regionales y representantes de diversas instituciones civiles de la región.

La jornada comenzó con la entonación del himno nacional interpretado por la Banda Insignia de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, acompañados por el coro de niños de la Escuela “Hernando de Magallanes”, establecimiento cuyo nombre es en honor al brillante navegante que organizó la expedición que logró la primera circunnavegación al mundo hace casi cinco siglos.

Luego se dio paso a las palabras del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés De La Maza, quien señaló que “el mes del mar constituye el hito relevante en que cada año nos abocamos a destacar nuestra condición de potencia marítima emergente, esfuerzo en el cual la Armada de Chile ha desempeñado históricamente un rol fundamental, acompañando con su accionar, toda expresión de desarrollo ligada a las múltiples actividades marítimas en directo apoyo a la estructura económica del país y a las comunidades ribereñas vinculadas al quehacer del sector. Hoy lo hacemos desde esta austral región, lo cual no es la primera vez y tampoco es casualidad, pues la Armada desde sus albores ha estado vinculada a Magallanes, a su tierra, a su gente y también a sus hielos”.

De igual forma, la máxima autoridad naval indicó que “esta inmensa región, descubierta hace ya más de 500 años recientemente conmemorados, fue anexada a nuestro país mediante la toma de posesión del Estrecho de Magallanes por el Capitán de Fragata don John Williams, hace ya 179 años, lo que confirma que gracias a visionarios e ilustres patriotas, desde Bernardo O’higgins en adelante, esta vasta región de configuración predominantemente marítima, es parte relevante de nuestra soberanía y contribuye en forma importante al desarrollo nacional”.

Tras el discurso del Comandante en Jefe de la Armada, fue el turno de la académica Consuelo León, PHD y Magister en Historia por la Universidad de Southern Illinois, Profesora de historia y Magíster en Relaciones Internacionales. Autora de múltiples libros y artículos especializados en temas históricos, siendo una notable investigadora y divulgadora de temáticas relacionadas con el mar, vinculada con la historia de Magallanes y el Territorio Antártico Chileno en más de una decena de proyectos de investigación.

Efectuando una exposición denominada “Identidad Antártica Chilena: ¿una realidad intermitente?”, detalló la interrogante fundamental para comprender la historia e importancia del mar y su proyección para nuestro país y en el escenario mundial.

Por su parte, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al acto inaugural del Mes del Mar y lo significativo que es para él que se haya realizado en su ciudad natal.

“Magallanes es la tierra en que nací, en la tierra que me criaron y he estado siempre vinculado al mar, ya sea a través de las novelas de Emilio Salgari, Francisco Coloane, Óscar Barrientos o las historias que me contaba mi nono, saber que mis antecesores llegaron por vía marítima hasta este lugar, me fascina, me fascina el mar. Poder inaugurar el Mes del Mar desde esta región hoy en día como Presidente de la República es un tremendo honor, un tremendo orgullo, pero no es solamente simbólico, sino que también me hace estar más consciente de los desafíos que tenemos en conjunto con la Armada de Chile, de trabajar en la proyección Antártica de nuestro país hacia el mundo y de trabajar en la mayor conectividad con nuestras zonas más aisladas”.

Finalmente y con la entonación del Himno de Punta Arenas y de la Armada de Chile se dio por culminada la ceremonia.

Cabe señalar que el acto inaugural del “Mes del Mar 2022” fue transmitido vía streaming por las redes sociales de la Institución con el fin de hacer partícipe de dicha instancia a todos los ciudadanos de nuestro país, invitando así a todo Chile Continental e Insular a acompañar a la Institución en esta actividad tan significativa.