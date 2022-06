Controles de la PDI se han focalizado en Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Puerto Aguirre, Puerto Cisnes, Melinka y la Junta.

Aysén.- Durante el año 2022, y ante la promulgación de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería, la Policía de Investigaciones de Chile ha ido retomando las labores del área de Migraciones y Policía Internacional. Así, a continuación, se realizará un balance de la labor de la Sección Migraciones y Policía Internacional a cargo del control de ciudadanos extranjeros en la Provincia de Aysén.

Detectives y personal institucional de la unidad especializada, junto a integrantes de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Coyhaique y sus canes detectores de droga: Tamar y Hade, durante el presente año, han realizado diversos servicios de control y fiscalización en distintos puntos de la Provincia de Aysén.

Al respecto, el comisario Hans Suazo, jefe de la Sección Migraciones Aysén, señaló que “durante lo que va transcurrido del 2022, hemos realizado 18 fiscalizaciones, controlando a un total de 137 ciudadanos extranjeros, siendo denunciados 46 de ellos por diferentes infracciones a la Ley 21.325 de Migraciones y Extranjería, principalmente por ingreso irregular por paso no habilitado”.

“Estas fiscalizaciones se han llevado a cabo a lo largo de la Provincia de Aysén, inclusive en la zona insular como en la Isla de Melinka, comuna de Guaitecas, e Islas Huichas en la localidad de Puerto Aguirre, comuna de Aysén”, puntualizó el comisario Hans Suazo, agregando que éstas “se han realizado de manera coordinada con el Servicio Nacional de Aduanas, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y el Ministerio Público, instituciones que han colaborado en los óptimos resultados de estos servicios”.

Entre los resultados de estos controles destacan incautaciones de distintas sustancias ilícitas, deteniendo a estas personas por delitos contemplados en la Ley 20.000 y, además, a otras personas por registrar órdenes de detención pendientes.

Resultados operativos servicio en Melinka

Un equipo multidisciplinario de la PDI, compuesto por detectives de la Sección Migraciones Aysén, Brigada de Investigación Criminal Aysén y personal de la Brigada Antinarcóticos Coyhaique, junto al can detector de drogas Tamar, concurrió hasta el extremo norte de la región, específicamente a la Isla de Melinka, comuna de Guaitecas, con la finalidad de realizar un servicio especial integral en la zona insular de Aysén.

En el ámbito operativo y de análisis e investigación criminal, el jefe de Migraciones Aysén detalló que “se realizaron controles a las barcazas y vuelos provenientes desde la Isla de Chiloé y Puerto Montt, se llevaron a cabo fiscalizaciones y controles de identidad en locales nocturnos y se efectuaron diligencias investigativas, obteniendo como resultado cinco detenidos por infracción al Artículo 4° de la Ley 20.000; dos varones detenidos por mantener órdenes de detención pendientes y vigentes por delitos de manejo en estado de ebriedad, amenazas simples y tráfico de drogas en pequeñas cantidades; la infracción de un varón conforme al Artículo 50° de la Ley 20.000 por porte de cannabis sativa; la notificación de una ciudadana extranjera que mantenía vigente una resolución de expulsión; la denuncia a la autoridad administrativa de dos ciudadanos extranjeros por ingreso irregular por paso no habilitado; y se detectó a ciudadanos chilenos con antecedentes de detención por diversos delitos, sin causas pendientes”.

Durante estos procedimientos, se logró incautar un total de 357 dosis de cannabis sativa, 3 dosis de la droga sintética denominada tusi, un cultivo con 18 plantas del género cannabis y 265 dosis de la misma sustancia en proceso de secado y elementos para la dosificación de la sustancia, sacando de circulación de la isla droga avaluada en más de 3 millones de pesos.

Posteriormente, personal de la Brigada de Investigación Criminal Aysén, junto a su equipo Microtráfico Cero, continuaron con diligencias investigativas en Puerto Aysén para ubicar al imputado que mantenía una orden de detención por el cultivo de cannabis hallado en la Isla de Melinka. Así, “las diligencias dieron como resultado la ubicación y detención del sujeto, la madrugada del 11 de junio, en el muelle de Puerto Chacabuco, momento en el cual descendía de una embarcación proveniente de un centro de cultivo”.

Acercamiento con la comunidad en Melinka

En Melinka, además, se fortalecieron los vínculos con las autoridades locales, comunidad educativa, migrantes y personal de otros servicios, “se realizó una reunión con el alcalde subrogante y concejales de la Municipalidad de Las Guaitecas, se efectuó una charla dirigida a personal de Armada y Carabineros sobre la nueva Ley de Migraciones y la forma de proceder ante un procedimiento relacionado con ciudadanos extranjeros, se desarrolló una charla con 25 migrantes residentes en la isla y personal de la municipalidad, así también, se llevaron a cabo charlas educativas donde más de 200 estudiantes del Liceo de Melinka y la Escuela Básica de Repollal Alto profundizaron sobre temas de bullying, grooming, responsabilidad penal adolescente y Ley 20.000, jornadas donde se dio a conocer el trabajo de la can detectora de drogas, Tamar”, puntualizó el comisario Hans Suazo.

El servicio fue ampliamente valorado por las autoridades locales y la comunidad de la isla, quienes pudieron resolver sus dudas sobre cómo la PDI puede aportar desde su labor en las localidades más apartadas de la región.