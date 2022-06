Entre los aprehendidos se encuentra una imputada por atentado contra la autoridad y homicidio frustrado, además de un sujeto por microtráfico de drogas y un individuo por agresión a una mujer mediante la empuñadura de un arma de fuego.

Coyhaique.- Un saldo de 13 personas detenidas por diversos delitos arrojó como resultado los múltiples servicios desarrollados por Carabineros de la 1ra. Comisaría de Coyhaique durante el fin de semana largo, antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Así lo expresó el Comisario de esta Unidad, Mayor Franco Herrera Quezada, quien indicó que el servicio fue desplegado entre el viernes 24 hasta la medianoche del lunes 27 del presente mes.

Entre los aprehendidos se encuentra una persona por microtráfico de drogas al ser sorprendido con 83 gramos de cannabis sativa, una balanza y dinero en efectivo, quien posee igualmente antecedentes anteriores por hurto y conducción en estado de ebriedad.

“A estas 13 personas se suman otros dos detenidos por violación de morada, lesiones leves, un detenido por lesiones con arma de fuego, conducir sin licencia debida, hurto de supermercado, atentado contra la autoridad y homicidio frustrado –como es el procedimiento del viernes recién pasado- y aprehendidos por órdenes judiciales”, detalló el Mayor Herrera.

El Oficial Jefe acotó que durante el fin de semana largo, el personal de la 1ra. Comisaría de Coyhaique, realizó 465 controles vehiculares, siendo cursadas 48 infracciones al tránsito.

“Esta presencia activa desplegada el fin de semana tuvo como resultado que no hubo personas lesionadas ni fallecidas debido a accidentes de tránsito. Comparado a la misma temporalidad del año 2018 -donde hubo un fin de semana largo de las mismas características- las cifras son bastante buenas respecto al comportamiento de la población durante el fin de semana”, señaló.

Respecto al procedimiento de una persona detenida por una lesión con arma de fuego, el Oficial Jefe clarificó que se trata de un hecho ocurrido la noche del sábado al interior de un domicilio, hasta donde llegó Carabineros, en virtud de un requerimiento por parte de una ciudadana.

“La mujer señaló que en circunstancias en que se encontraba con un amigo, este -producto de la ingesta de alcohol- se ofuscó y con la empuñadura de un revólver calibre .40 la agredió en la cabeza, generándole un corte del cuero cabelludo. Al arribar Carabineros al lugar, fueron recibidos por el agresor, quien desvirtuaba su responsabilidad, luego, salió la denunciante quien lo sindicó de manera directa, procediendo el personal a la detención del individuo”, manifestó el Comisario de Coyhaique.

Acto seguido y previa autorización de la propietaria del inmueble, Carabineros realizó un registro logrando la ubicación del arma de fuego, la cual mantenía su número de serie adulterado y se encontraba sin munición, no obstante, la empuñadura de esta presentaba evidencias, las cuales daban certeza respecto a la denuncia efectuada por la víctima.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, en tanto que el arma de fuego fue remitida al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) con la finalidad de ser sometido a peritajes y establecer su propietario o si mantiene o no alguna denuncia por robo, materia que será determinada por el trabajo pericial.