Recientemente, la Policía de Investigaciones de Chile en la Región de Aysén daba cuenta de las principales estafas en delitos económicos investigados por la brigada especializada en esta materia, relacionadas a modos de operar que han ido mutando hacia delitos cuya acción delictual se desarrolla en el espacio virtual, a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Aysén.- Cabe recordar que, desde enero del año 2021 a marzo del año 2022, la PDI ha recibido un total de 439 denuncias por los delitos de estafas y otras defraudaciones y uso fraudulento de tarjetas. Específicamente, durante el año pasado se recibieron 314 denuncias por estafas y 63 denuncias por uso fraudulento de tarjetas. Solo hasta fines de mayo del presente año, la PDI ha recibido 86 denuncias por estafas y 16 denuncias por uso fraudulento de tarjetas, investigando de enero a mayo del año 2022, 44 casos sobre este tipo de hechos.

Al respecto, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Coyhaique, comisario Luis Araya, señaló que “la PDI advirtió que, durante el año 2021, se registró un aumento sostenido en casos de delitos económicos, los que llegaron a los 740 casos investigados por la PDI en la región, principalmente, por estafas, las que debido a la pandemia evolucionaron a medios de comunicación telefónica y, seguidamente, a las aplicaciones de redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram”, develando a través del análisis criminal que, en la actualidad, ya se registran casos de estafas con criptomonedas utilizando los ciberdelincuentes diversas modalidades de ingeniería social para cometer este tipo de delitos.

Nuevos casos de estafas con criptomonedas

Desde la BRIDEC Coyhaique resaltaron que, si bien, a nivel regional la PDI ha recibido dos denuncias de estafas relacionadas a criptomonedas, “es necesario que la comunidad conozca estas nuevas formas de operar en delitos emergentes y transfronterizos a los que pueden estar expuestos en este tipo de transacciones mediante internet”, advirtió el comisario Araya, ya que “las criptomonedas se han popularizado como un instrumento de inversión entre la población y, como tal, son un activo legal y legítimo, pero que no se encuentra regulado”, agregó el jefe de la BRIDEC Coyhaique.

Las principales estafas vinculada a ellas detectadas por la PDI son:

• Un falso ejecutivo proponer invertir en bitcoins y, tras un período de seducción, desaparece el oferente.

• Páginas web y aplicaciones que simulan y suplantan carteras de inversión, robando los datos bancarios de la víctima.

• Ofrecimiento de ganancias irrechazables en criptomonedas a medida que se consiguen usuarios.

• Uso de celebridades y famosos para captar inversores y posibles víctimas.

Ante esto, el jefe de la brigada especializada, entregó la siguiente recomendación: “en caso de estar interesado en participar en este tipo de inversión, siempre debe revisar la seguridad de los sitios web a los que ingresa y chequear si están certificados para evitar navegar en sitios fraudulentos que podrían robar sus cuentas y datos personales, evitando ser víctima de engaños”, finalizó el comisario Luis Araya.

Además, se instó a recurrir siempre a instituciones reglamentadas por el sistema financiero para evitar transacciones comerciales con entidades no reguladas que podrían ofrecer servicios fraudulentos, ya que las compañías establecidas nunca pedirán pagos por adelantado, pues no corresponde a este tipo de servicios. Y, en caso de ser víctima de este tipo de estafas, concurrir a la PDI o Fiscalía para realizar la respectiva denuncia.

Finalmente, cabe destacar que hace algunos meses la PDI se unió a una campaña internacional para concientizar sobre las estafas más comunes detectadas en las inversiones con criptomonedas, puedes conocer más detalles e información en: https://www.fakecoins.org/.