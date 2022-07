Desde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique realizaron un llamado a ser cuidadosos con la información personal y, en caso de ser víctima de algún hecho constitutivo de ciberdelito, recomendaron acudir a la PDI para realizar la denuncia.

Coyhaique.- Recientemente, el Seremi del Trabajo y Previsión Social advirtió sobre una modalidad de estafa relacionada al IFE Laboral donde, a través de un mensaje de texto que sería enviado, supuestamente, por una entidad bancaria, se informa a los usuarios ser beneficiarios del incentivo.

Desde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Coyhaique de la PDI destacaron que los ciberdelincuentes aprovechan el contexto nacional para iniciar campañas defraudatorias para apoderarse de algún dato o información personal, bancaria, privada o difundir algún tipo de código malicioso que busca infectar los equipos para cometer otros delitos, generando muchas veces un perjuicio económico en las víctimas.

Ante esta situación, el comisario Fabián Franco señaló que “el ciberdelincuente hoy en día aprovecha la oportunidad del contexto, en este caso tenemos el IFE Laboral que está entregando el Estado, y se avalan en esto para poder extraer datos de las personas, enviando mensajes vía texto o redes sociales señalando que la persona sería beneficiaria”.

Si bien a nivel local no se han registrado denuncias respecto a este fenómeno, desde la PDI advirtieron a la ciudadanía sobre “observar las fuentes de información, ya que estas deben ser chequeadas y verificadas para poder ingresar como corresponde”, añadió el detective de la brigada especializada.

En cuanto al modo de operar de esta defraudación, explicó el comisario Fabián Franco que “el phishing es la suplantación de una página web para extraer los datos y de esta manera poder defraudar a las personas, e incluso suplantar a la persona dentro de las redes sociales”, e instó a la ciudadanía a mantener una buena conducta e higiene digital en el uso de internet para resguardar la información personal.

Así, la PDI recomienda “observar las conexiones vía internet, el link de conexión donde uno hace ingreso a una página web debe contener las iniciales “https” que corroboran su seguridad”, puntualizó el oficial de la BRIDEC Coyhaique. Cabe señalar que estas páginas web mantienen un candado al costado izquierdo del enlace para ratificar que se trata de un sitio seguro para navegar.

Y, en caso de ser víctima de algún ciberdelito, la recomendación es “acercarse a nuestros cuarteles policiales a denunciar para poder tomar las vías y directrices necesarias para generar una investigación oportuna coordinada con el Ministerio Público”, finalizó el comisario Fabián Franco.

Otros consejos:

• No entregar datos o contraseñas.

• Corroborar el remitente del mensaje y la dirección de la página web.

• Escribir directamente la dirección completa en el navegador.

• Nunca abrir sitios web pulsando un enlace que llegue por correo u otros sistemas de mensajería.

• No ingresar datos confidenciales en sitios que parecen peligrosos.

• Verificar periódicamente los accesos a tu cuenta bancarias, correos electrónicos y redes sociales.

• Establecer claves de seguridad robustas, cambiándolas cada tres meses.

• Nunca proporcionar a terceros códigos que lleguen por SMS asociados a diferentes servicios.

• Hacer caso omiso a mensajes recibidos vía correo electrónico o WhatsApp que ofrezcan realizar el trámite o agilizarlo.

• Ninguna entidad gubernamental o privada solicitará información confidencial de las personas.