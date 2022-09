Expusieron especialistas de la PDI y el Ministerio Público para compartir experiencias y preparar a quienes se desempeñan en la zona austral.

Coyhaique.- Ante la creciente preocupación sobre los fenómenos emergentes transnacionales y la potencial extensión de organizaciones criminales internacionales por el territorio nacional, la Región Policial de Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile, en colaboración con la Fiscalía Regional, desarrolló el Primer Seminario “Experiencia Comparada: Delincuencia Transnacional y Crimen Organizado”.

Durante la jornada que se llevó a cabo los días 13 y 14 de septiembre, más de 80 detectives y fiscales compartieron conocimientos y buenas prácticas policiales y penales en materia del combate a la delincuencia organizada transnacional.

Al igual que en el resto del país, la Región de Aysén -y, en particular toda la zona sur y austral- posee extensos límites fronterizos con pasos controlados, pero también gran cantidad de pasos no habilitados que podrían ser una amenaza para la seguridad pública en la Patagonia. En ese sentido, en Aysén se están levantado las alertas y generando las articulaciones interinstitucionales necesarias para enfrentar el crimen organizado transnacional de manera coordinada con el personal que se desempeña en las regiones adyacentes.

Así, en la actividad académica participaron detectives de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes con el fin de fortalecer las técnicas investigativas de estos fenómenos criminales en el extremo austral del país. Además, se convocó a fiscales de la región para robustecer los conocimientos y tipologías sobre investigaciones contra el crimen organizado transnacional.

Al respecto, el Jefe de la Región Policial de Aysén, prefecto Delfín Olguín, señaló que “como detectives tenemos que estar preparados ante los fenómenos emergentes y no podemos estar ajenos a la realidad que está afectando a nuestro país. Por eso, hemos querido sumar los conocimientos y herramientas necesarias de diferentes expertos a nivel nacional para estar cada vez más a la vanguardia en torno al combate de la criminalidad organizada en la Patagonia chilena”.

Por su parte, el Fiscal Regional, Carlos Palma, indicó que “compartir experiencias nacionales sobre investigaciones y persecución penal de los delitos de tráfico de drogas, crimen organizado y delitos transnacionales resulta de la mayor importancia. Debemos actualizarnos, compartir experiencias, mejorar prácticas y aprender de las desarrolladas en otras partes del territorio para combatir eficazmente el crimen organizado”.

Durante el lanzamiento del seminario asistieron autoridades regionales y de distintos servicios relacionados que trabajan colaborativamente con la PDI y Fiscalía en distintos procedimientos y acciones a nivel regional. Así, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, afirmó que “este seminario de PDI y Fiscalía que convocó a detectives de cuatro regiones de nuestro país en la zona sur es tremendamente relevante para compartir experiencias y mejorar las estrategias que tenemos para combatir los delitos, fortaleciendo la seguridad ciudadana”.

En la oportunidad, expusieron especialistas de la PDI y el Ministerio Público desde cada uno de sus ámbitos de acción para compartir sus experiencias, especialmente del norte del país, y preparar a quienes se desempeñan en la zona austral desde diferentes especialidades para enfrentar este fenómeno multidimensional.

Así, el Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó las “Brechas y oportunidades para la persecución penal de la delincuencia transnacional: Una visión desde una zona tripartita”; el Jefe Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, subprefecto Johny Fica, expuso sobre “Crimen organizado y el nuevo paradigma del lavado de activos”; el jefe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, presentó sobre los “Cárteles transnacionales en Chile: Una visión desde el Observatorio de Crimen Organizado”; el Jefe del Área de Inteligencia Antinarcóticos de la PDI, subprefecto Javier Valenzuela, habló sobre “Criminalidad organizada venezolana en Chile: origen, llegada, actualidad y proyección”; la Fiscal jefa del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá, Paola Apablaza, exhibió “Tráfico de armas y drogas por vía marítima: Avances investigativos y coordinación intersectorial”; y, finalmente, el jefe Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, subprefecto José Contreras, profundizó en la “Situación actual en la frontera: Tráfico ilícito de migrantes y delitos asociados”.

Para la PDI y la Fiscalía estas jornadas fueron exitosas, tanto por su convocatoria como por los resultados, donde detectives y fiscales de la Patagonia chilena pudieron interiorizarse de aquellos casos donde las investigaciones han permitido obtener óptimos resultados en el combate a los delitos transfronterizos.