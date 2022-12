A diario Carabineros desarrolla múltiples patrullajes, servicios focalizados sobre la base de la georreferenciación de los delitos en virtud de las denuncias y antecedentes aportados por la comunidad, con la finalidad de prevenir transgresiones a las disposiciones legales vigentes, actuar en flagrancia y materializar detenciones de aquellas personas que mantengan órdenes judiciales pendientes.

Coyhaique.- En uno de los hechos, Carabineros de dotación de la 5ta. Comisaría de Control del Orden Público (COP) controló a un grupo de individuos, quienes se encontraban ingiriendo alcohol en la vía pública en la intersección de las calles Simpson con Cañete en la ciudad de Coyhaique, pudiendo detectar –tras la verificación de antecedentes- que uno de estos mantenía una orden de aprehensión vigente emanada del Juzgado de Garantía de esta ciudad por infracción al Art 64 de la Ley Orgánica del Banco Central, sobre falsificación de billetes.

El sujeto registra 13 detenciones previas por diferentes delitos, antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Paralelamente, Carabineros infraccionó a ocho individuos por ingesta de alcohol en la vía pública, situación que por ley se encuentra prohibida.

Testigo con orden pendiente

En otro hecho, Carabineros concurrió al servicio de urgencia del hospital regional de Coyhaique tras el ingreso de una persona lesionada por arma blanca.

Tras verificar que momentos antes junto a otros sujetos ingerían bebidas alcohólicas, un desconocido ingresó al inmueble agrediendo a la víctima con un elemento cortopunzante, para acto seguido huir del lugar.

Tras consultar los antecedentes, Carabineros se percató que uno de los sujetos mantenía una orden de detención pendiente por conducción en estado de ebriedad, siendo detenido y puesto a disposición de los tribunales competentes.

Frente a ambos hechos, el Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete, indicó que acciones como la anteriormente descrita, pudo ser detectada a tiempo a través del control, previniendo con ello la ocurrencia de otros delitos.

“En tal sentido, la denuncia oportuna por parte de nuestros vecinos, sumado al trabajo coordinado con las autoridades y la comunidad, permitió actuar en hechos que presentan como constante el consumo de alcohol. Carabineros previene controlando. Como sociedad, resulta fundamental actuar en el ex-ante, intervenir a través del control informal. En tal sentido, la familia no debe abandonar su rol en el proceso formativo de los jóvenes a través de la entrega de valores y el cumplimientos de reglas en el hogar, no claudicar en la educación de estos para que en un futuro próximo se integren de manera constructiva a la sociedad y evitar así que caigan en rutinas delictuales. Los carabineros actuamos en el control formal, es decir, cuando el control informal que le compete a las familias y grupos de referencia no logró modelar el proceso de socialización de los jóvenes”, reflexionó el Oficial General.

14 detenciones

En este mismo ámbito, un patrullaje a pie efectuado por parte de personal de dotación de la 5ta. Comisaría COP -quienes a diario contribuyen y brindan apoyo a la 1ra. Comisaría de Coyhaique y 2da. Comisaría de Puerto Aysén en el resguardo de la seguridad en el sector central y área comercial- quienes al efectuar la fiscalización de un sujeto, pudieron advertir que este mantenía una orden de detención vigente.

El sujeto posee 14 detenciones previas por diferentes delitos, entre estos: robo en bienes nacionales de uso público, desacato, infracción a normas higiénicas y de salubridad, robo en lugar no habitado, daños simples, hurto simple, robo de vehículo motorizado y microtráfico, antecedentes que fueron puestos en conocimientos de la Fiscalía.

Frente a lo anterior el General Santos, indicó que Carabineros continuará controlando donde la evidencia lo determine y donde la comunidad lo demande, generando flujos dinámicos de patrullajes en distintos sectores, marcando presencia, previendo y brindando seguridad a la comunidad.