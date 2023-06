La especialidad está abocada al trabajo del sitio del suceso, fijación, levantamiento y análisis de evidencias, sumado a la evacuación de informes técnicos, que permitan satisfacer los requerimientos de la Fiscalía, los Tribunales de Justicia y de la propia Institución.

Coyhaique.- Porque la prevención no se puede realizar sin investigación, hace 34 años, un 2 de junio de 1989, la Institución conformó un selecto grupo de científicos y peritos, dando vida al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Con un rol eminentemente preventivo, la complejidad de los acontecimientos o delitos, sumado al levantamiento de evidencias y análisis de estas como medios probatorios, llevó a la Institución a conformar esta especialidad.

El trabajo de la Sección Criminalística -se desarrolla siguiendo las orientaciones de la Fiscalía- está circunscrito al sitio del suceso, el cual tras su aislamiento es indagado mediante el uso de tecnología y técnicas de investigación, desde el cual se realiza el levantamiento de evidencia de interés investigativo que va desde lo general a lo particular y desde lo particular al detalle, para su posterior análisis de laboratorio y evacuación de informes técnicos, que permitan satisfacer los requerimientos de la Fiscalía, los Tribunales de Justicia y de la propia Institución.

Se trata de un procedimiento metodológico y ciencia aplicada a la investigación criminal, entre las que destacan pericias huellográficas, genéticas, mecánicas, química, balística, entre otras, que permitan contribuir al esclarecimiento de un hecho constitutivo de delito.

Reconocimiento

Hoy, el prestigio y reconocimiento del trabajo que realiza Labocar ha trascendido nuestras fronteras al formar parte de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses y el Programa de Cooperaciones Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas Extranjeras, permitiendo capacitar a policías de diversos países en materia de investigación criminal.

Inicialmente el Labocar contaba con tres profesionales médicos y un químico, en la actualidad en cambio, posee científicos de las más diversas áreas del conocimiento, sumado a carabineros con una vasta experiencia en este campo.

En la región de Aysén, el Labocar fue conformado el 26 de febrero de 2003, el cual posee las especialidades de balística, documentología, armero artificiero, huellas, planimetría forense, sitio del suceso, imágenes e informática.

Durante el año 2022 la Sección Criminalística de Carabineros Aysén realizó 369 informes, 185 intervenciones de equipo pericial, 51 identificaciones forense mediante huellas y 23 estudios de balística forense, contribuyendo al esclarecimiento de los delitos y apoyando los servicios operativos para seguir haciendo de Aysén una de las regiones más seguras del país.