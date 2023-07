Este viernes 21 de julio se celebra el Día del Perro en Chile, y bajo este contexto la Brigada de Adiestramiento Canino (BRIACAN) de la Policía de Investigaciones dio a conocer algunas recomendaciones para cuidar a este tipo de mascotas ante las bajas temperaturas durante la temporada invernal.

Coyhaique.- El subcomisario Héctor Sepúlveda, a cargo del Equipo de Instrucción de la Brigada de Adiestramiento Canino de la Policía de Investigaciones, señaló que se ha hecho tradición en este día que “el personal y guías que componen la brigada homenajeamos a nuestros compañeros de trabajo. La mejor forma es darles un día libre dedicado a ellos y que hagan lo que más les gusta, entre lo que se destaca: jugar con su guía y con otros perros, olfatear, explorar, comer bocadillos especiales para perro y llevarlos a un entorno seguro en donde puedan correr y jugar”.

Ahora bien, en el contexto de la temporada de invierno, el encargado del Equipo de Instrucción explicó que primero se deben tener en cuenta las características físicas del perro como su raza, edad, tamaño y la densidad de su pelaje para reforzar los cuidados de la mascota. “Se debe considerar el poder de adaptación que poseen los perros dentro de distintos ambientes. Por ejemplo, si un perro vive en el sur se aclimatará normalmente, así como también los que viven en el norte. Pero pese a esto, hay que tener en cuenta lo siguiente: no exponerlos al frío ni a la humedad, evitar bañarlos o cortar mucho su pelaje a menos que sea necesario, ajustar la rutina de paseos acorde a momentos cálidos del día y entregarles una buena alimentación”, manifestó.

Por su parte, a nivel regional, el guía canino de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Coyhaique, asistente policial José Huenchunao, entregó algunas otras recomendaciones para el cuidado de ejemplares caninos en temporada invernal, entre las que destacan el cuidado de cojinetes al andar o estar mucho tiempo expuestos sobre nieve, hielo o lluvia, ya sea con el uso de zapatos, secado de cojinetes, uso de cremas para evitar irritación o quemaduras por efecto del hielo o la nieve; y evitar que ingieran demasiada nieve o hielo, ya que les puede provocar irritaciones de garganta, enfriamiento o malestar estomacal.

Del mismo modo, el asistente policial Huenchunao recomendó dividir la ración de alimento durante el día para ayudar con la temperatura corporal del ejemplar canino, esto se puede realizar a través del juego con granos de comida. Respecto al consumo de agua, si la temperatura es demasiado baja, se recomienda darle agua tibia para evitar enfriamiento estomacal y molestias de garganta.

Desde la BRIANCO Coyhaique también enfatizaron en la importancia de acotar los paseos en inverno, dependiendo de cada raza, o bien usar capas o mantas sobre el lomo de los ejemplares de pelo corto, ya que son los más propensos a sufrir con las bajas temperaturas. Al llegar a casa el can debe ser secado completamente, evitando enfermedades por el exceso de humedad.

Además, el ideal es mantenerlos en canil o bien dentro de casa o fuera de ella, pero siempre debe ser en un lugar seco, aislado del frío, lluvia o nieve para que el ejemplar pueda mantener buena temperatura corporal durante la noche. Si la temperatura ambiente es muy baja o hay condiciones climáticas que dificulten los paseos, es recomendable realizar juegos o actividades en casa para bajar el nivel de estrés que pueda tener el ejemplar debido al encierro por el clima extremo que se vive en regiones australes.

Por último, el asistente policial de la BRIANCO Coyhaique apuntó hacia los comportamientos de un perro afectado por las bajas temperaturas, señalando que, si se observa que el can comienza a tiritar, se encoge o acurruca buscando calor y estos síntomas de acrecientan, volviéndolos más letárgicos y con una respuesta más lenta a los estímulos, debe recurrir a un médico veterinario para examinar a su can

Ante este escenario invernal de precipitaciones, bajas temperaturas y nevadas en la Patagonia chilena, la PDI reforzó las recomendaciones de protección de los ejemplares por el cuidado de su salud y de las posibles enfermedades respiratorias que puedan sufrir.

A nivel nacional, la institución cuenta con 76 ejemplares caninos adultos, 37 hembras y 39 machos, quienes trabajan junto a sus guías a lo largo de Chile, dos de los cuales se encuentran desempeñando funciones en la Región de Aysén.