Planificar la ruta, no improvisar, dar aviso a Carabineros del lugar a visitar, chequear el clima y contar con la alimentación e indumentaria apropiada, son fundamentales para el desarrollo de este tipo de actividades al aire libre sin contratiempos.

Coyhaique.- Este fin de semana sumado a la proximidad del feriado del martes 15 de agosto, constituye una oportunidad que muchos han considerado propicia para efectuar actividades de trekking, senderismo o paseos a la montaña y aventurarse entre los parajes de la región de Aysén.

En tal sentido y con el propósito de orientar a aquellas personas para el desarrollo seguro de este tipo de actividades al aire libre, Carabineros dio a conocer algunas recomendaciones con la finalidad de prevenir extravíos o accidentes en este entorno natural.

Planificación

Al respecto el Jefe del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Aysén, Capitán Claudio Troncoso enfatizó que resulta fundamental la planificación de la resulta, así como el informarse de las características del lugar, el tipo de geografía, chequear el factor meteorológico y tener en cuenta los cambios que este presenta durante el transcurso del día.

Lo anterior es determinante para evaluar el tipo de indumentaria, abrigo y calzado apropiado para el desarrollo de este tipo de actividades al aire libre.

Asimismo resulta fundamental el comunicar a algún familiar, a Carabineros, a guardaparques sobre el desarrollo de este tipo de actividad, el número de integrantes, el lugar a visitar y el tiempo estimado de retorno, con la finalidad -en que ante la eventualidad de no retornar en el tiempo indicado- se active el protocolo de búsqueda.

Paralelamente, el Oficial indicó que las personas deben llevar consigo un teléfono celular y una carga de energía adicional.

Una visita a la montaña requiere de una hidratación constante, consumir frutos secos, chocolates y contar así con las calorías y energía necesaria para continuar con el desarrollo de la actividad. “La improvisación muchas veces en esto no favorece mucho”, expresó.

Ante todo, es fundamental evaluar el lugar, y realizar la actividad sólo si se tienen los conocimientos, la indumentaria, el equipamiento adecuado y evitar riesgos innecesarios.

“Muchas veces los senderos no están demarcados y son rutas que se van abriendo a medio camino, por lo que el aventurarse, constituye también un riesgo”, expresó el Capitán Troncoso.

Conocimiento y preparación

Una actividad a la alta montaña, no solo requiere de voluntad, sino también del conocimiento necesario, preparación e implementos, entre estos; tres primeras capas y una muda de ropa, guantes, gorro, algún elemento que nos permita hacer fuego, cocinilla para calentar agua y mantenerse calefaccionado mientras dure nuestra permanencia en el lugar.

Carabineros del GOPE recomendó igualmente disponer de linterna, un espejo de señales, un equipo de radiocomunicación, brújula o GPS, una radio portátil, una manta protectora, un botiquín de primeros auxilios.

Es importante considerar que el principal objetivo de un viaje a la montaña es regresar sano y salvo. El alcanzar la cumbre constituye la mitad del camino y nunca debemos poner en riesgo nuestra seguridad o la de quienes nos acompañan por lograr este anhelo.