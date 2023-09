La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) hace un llamado a todos aquellos ciudadanos que estén planeando salir del territorio nacional, desde la Región de Aysén, por alguno de los 11 pasos fronterizos que no son controlados por la institución, que deben tramitar un salvoconducto obligatorio. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas y mantener el control adecuado de las fronteras. Sin este documento no podrán salir de Chile.

Coyhaique.- La jefa del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique de la PDI, comisaria Cynthia Bermúdez, enfatizó que, para garantizar la seguridad y el registro adecuado de los viajeros, se ha implementado la obligatoriedad del salvoconducto, el que tiene que ser requerido con anticipación al viaje. “Desde este jueves 14 de septiembre, en todos los pasos fronterizos donde no esté la presencia de la PDI, se solicitará de forma obligatoria un salvoconducto, que puede tramitarse de manera online y gratuita desde la página PDICHILE.CL”.

La obtención del permiso es sencilla, los interesados pueden acceder al sitio web oficial, donde encontrarán, en la pestaña de “trámites”, un formulario en línea diseñado para este propósito. El proceso de solicitud es rápido y eficiente, lo que facilita a los ciudadanos cumplir con este requisito.

Además de lo anterior, la comisaria Bermúdez realizó un llamado a quienes tienen previsto viajar fuera del país para estas Fiestas Patrias a tramitar todos los documentos necesarios, incluyendo un documento de identidad válido y vigente y el salvoconducto en el caso de necesitarlo, este último, “indica que no tienes impedimentos para salir del país. Anticipa tu viaje, realiza tus trámites y evita inconvenientes”, puntualizó.

Esta medida no solo cumple con los protocolos de seguridad internacionales, sino que también facilita la experiencia de viaje de quienes cruzan las fronteras de Chile por estos puntos.

La PDI reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y su disposición para brindar información adicional o aclarar cualquier duda relacionada con el proceso de obtención de documentos de viaje. La cooperación de los ciudadanos es esencial para mantener un control eficaz y para garantizar un viaje seguro y tranquilo fuera del territorio nacional.

Pasos fronterizos que exigen el salvoconducto:

-Paso Las Pampas

-Paso Río Frías Appeleg

-Paso Pampa Alta

-Paso Triana

-Paso Roballos

-Paso Río Mayer

-Paso Río Mosco

-Paso Palavicini

-Paso Lago O`Higgins

-Hito IV-0-B, Paso Dos Lagunas