Durante tres intensas jornadas, 30 detectives y asistentes policiales de la Región Policial de Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile, se capacitaron en el Curso Básico de Medicina Táctica Policial, cuya ejecución estuvo a cargo del Centro de Capacitación Profesional con apoyo de la Jefatura Nacional de Operaciones Especiales.

Coyhaique.- Este tipo de capacitaciones nacen ante la necesidad de difundir los conocimientos en técnicas prehospitalarias para poder controlar los distintos tipos de heridas y lesiones que se pueden generar en una operación policial durante las actividades cotidianas, fomentando la mejora de los protocolos y otorgando mayor efectividad en la operatividad policial al instalar la medicina táctica como herramienta que permite disminuir un resultado fatal en caso de heridos o lesionados.

Así, durante tres días bajo la instrucción de detectives de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana y enfermeros de la Escuela de Investigaciones Policiales el personal de Aysén adquirió los conocimientos teóricos y prácticos para aplicar correcta y oportunamente las técnicas y procedimientos relacionados a la Medicina Táctica Policial, de acuerdo con el marco legal vigente, jornadas que se llevaron a cabo en el Complejo Policial Coyhaique de la PDI y el Campo Militar Coyhaique de la IV División de Ejército.

En cuanto al desarrollo del curso, el prefecto inspector Christian Fuentes, director del Centro de Capacitación Profesional, señaló que “este curso se enmarca dentro de los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, precisamente, en el fortalecimiento del capital humano, manteniendo una capacitación continua de los funcionarios y en constante perfeccionamiento, y en el diagnóstico de las necesidades de capacitación consideramos la Región de Aysén, ya que por su vasta extensión territorial no siempre se tiene un centro asistencial cercano”.

“Entregamos conocimientos y habilidades para brindar un soporte vital básico, que no viene a reemplazar el trabajo de los profesionales de la salud, sino que viene a ayudar a estabilizar a una persona en los primeros auxilios para llegar a un centro asistencial”, agregó el director del CECAPRO.

Ahora bien, sobre la importancia del desarrollo de este curso en la Región de Aysén, el prefecto Luis Torralba, jefe regional, puntualizó que “somos una región que está aislada del resto del territorio nacional y nuestro personal necesita tener aquellas competencias que, en un minuto determinado, pueden salvar la vida a funcionarios o terceras personas que se ven involucradas o resulten lesionadas en algún tipo de procedimiento”.

Sobre la repercusión del curso en el trabajo policial, el jefe de la PDI Aysén indicó que “sin duda, son herramientas absolutamente indispensables que nos permiten enfrentar de mejor manera el trabajo operativo, considerando las grandes distancias que recorremos y que no en todos los lugares tenemos una pronta cobertura del sistema de salud”.