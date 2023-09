Ante el anuncio de la próxima versión del CyberMonday entre el 2 y el 4 de octubre del presente año, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, entregó una serie de consejos a quienes decidan realizar compras a través de internet durante estos días, ya que los delitos de estafas y phishing son los que con mayor frecuencia ocurren en esta temporada de ofertas.

Coyhaique.- Al respecto, el subinspector Cristián Bustamante, de la unidad especializada, explicó que el delito de estafa ocurre cuando “las personas son defraudadas mediante el engaño, vale decir, cuando realizan compras a través de internet y, sencillamente, no reciben nada, luego de haber realizado el pago o la transferencia a una tercera persona”.

Por otro lado, el delito de phishing “corresponde al envío de correos electrónicos, los cuales contienen enlaces maliciosos o el uso de la imagen corporativa de una entidad conocida, con el fin que las personas ingresen sus datos bancarios e información personal, pudiendo así los delincuentes obtener esta información confidencial”, agregó el detective.

Entre las recomendaciones entregadas por la institución para esta nueva temporada de ofertas por internet, destacan ingresar al sitio oficial del CyberMonday y desde ahí ser redireccionado a la página para realizar las compras, no ingresar a los sitios web que no posean su “url” completa, ya que podrían ser de origen malicioso, sospechar de ofertas tentadoras, verificando en el comercio establecido su valor y, lo más importante, nunca entregar información personal ni datos bancarios a terceras personas mediante internet o vía telefónica.

Finalmente, pese a estas recomendaciones, si alguna persona es víctima de algún delito en este contexto, la PDI realizó un llamado a concurrir de forma inmediata al cuartel de la Policía de Investigaciones para realizar la denuncia, ya sea en el Complejo Policial Coyhaique, ubicado en calle Dos N°086, sector Puente La Cruz en Coyhaique, o en el Complejo Policial Aysén, ubicado en calle Carrera N°731 en Puerto Aysén.