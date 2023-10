Cerca del 30% de las personas que cometen delitos son detenidos en flagrancia por Carabineros. A la fecha se registran más de 3.800 detenidos, de estos, cerca de 210 personas han sido detenidas por robo, hurto y receptación.

Coyhaique.- Con la finalidad de abordar coordinaciones y estrategias para una mejor persecución, el Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete sostuvo una reunión con diversas autoridades ante problemática delictual que ha afectado al comercio en la última semana.

Junto a la Delegación Presidencial Regional de Aysén, Fiscalía Regional, PDI, Cámara de Comercio y Subsecretaría de Prevención del Delito, fueron abordadas múltiples materias que permitan aumentar los niveles de vigilancia junto con reforzar las medidas de autocuidado y de esta forma prevenir la ocurrencia de este tipo de delitos que han afectado principalmente a minimarket.

“Lo cierto es que es altamente probable que las personas que cometen delitos de robos en la región -particularmente en la comuna de Coyhaique- sean detenidos en el corto plazo. Cerca del 30% de las personas que cometen delitos son detenidos en flagrancia por parte de Carabineros. A la fecha llevamos cerca de 210 personas detenidas por hurto y por robo. Las por robo son 95 detenidos en lo que va del año, es decir, cada dos días y medio Carabineros está deteniendo una persona por este delito”, expresó el Jefe de Zona Aysén, quien señaló que a la fecha la Institución ha detenido a 3.872 personas por diversos delitos en la región entre enero y el 15 de octubre recién pasado..

Mejor persecución

El Oficial General indicó que a través de esta reunión de trabajo se busca mejorar los procesos internos de persecución con la PDI y la Fiscalía, de forma tal que dado estos hallazgos sea posible detectar o asociar estos hechos con otros delitos que han afectado a la comunidad.

Frente a la ocurrencia de delitos, el General Santos destacó en los locatarios su forma de actuar, en el sentido de entregar las especies y con ello proteger lo más importante que es la vida de las personas.

“Si le piden entregar (dinero o especies), hágalo. Lo más probable es que con Carabineros o la Policía de Investigaciones, los detengamos. Lo segundo relevante es que denuncien los hechos. Anoche Carabineros detuvo en Mañihuales a una persona que el 13 de octubre había robado en un local comercial (…) la víctima no lo denunció a Carabineros, si no cuando vio por redes sociales que las especies se estaban transando en el mercado informal”, precisó.

Carabineros tomó conocimiento del hecho, siendo efectuadas las coordinaciones con Fiscalía, lo cual permitió la detención de esta persona.

“Debemos trabajar en conjunto. La seguridad es tarea de todos, juntos con la comunidad, junto con Fiscalía, Policía de Investigaciones y Carabineros, evidentemente vamos a estar más seguros y esperamos que los órganos jurisdiccionales hagan su parte y las personas queden privadas de libertad -en lo posible- para que no vuelvan a cometer este tipo de delitos”, puntualizó el Jefe de Zona Aysén.