Coyhaique: Tres locales de alcoholes clausurados, $7 millones en mercadería incautada y un regente detenido por expendio a menores

Autoridades detectaron diversas anomalías en funcionamiento sumado a la presencia de trabajadores extranjeros en situación irregular en el país.

Coyhaique.- Trabajo multisectorial en ronda preventiva de alcoholes en la comuna de Coyhaique arrojó como saldo tres locales clausurados, un regente detenido por expender alcohol a menores de edad sumado a la incautación de más de 400 bebidas alcohólicas avaluadas en alrededor de siete millones de pesos.

La noche del viernes se llevó a efecto una fiscalización interinstitucional entre la Municipalidad, Carabineros de la 1ra. Comisaría Coyhaique, Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, Seremi del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.

Sobre dicha labor, el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales señaló que el operativo culminó con la clausura de tres establecimientos y el decomiso de una importante cantidad de bebidas alcohólicas desde un local que no contaba con autorización para su expendio.

“También vigilamos la seguridad alimentaria a través de la Seremi de Salud y se clausuró un local por eso. La seguridad de los trabajadores y evidentemente los permisos municipales, las patentes que el municipio tiene que vigilar que se cumplan, así como toda la normativa de ley de alcoholes que Carabineros tiene que velar para que eso también se cumpla”, expresó.

El Delegado Presidencial señaló que la seguridad es un tema de especial relevancia para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, motivo por el que durante el año y los meses venideros, las fiscalizaciones continuarán siendo desarrolladas de conformidad a la pauta o programa de actividades de cada servicio.

Siete millones en alcohol incautado

Al respecto, el Comisario de Coyhaique, Mayor Gerardo González López, señaló que el decomiso se realizó en el local Bar West, lugar hasta el cual en reiteradas ocasiones había concurrido Carabineros.

“El local no contaba con patente comercial para el expendio de bebidas alcohólicas y para funcionar como pub restaurant, entonces se cursó la infracción y clausura, sumado a la incautación de todas las botellas de alcohol que mantenía tanto para la venta al público como aquella mercadería que mantenía en bodegas al interior del local”, indicó el Comisario.

“El avalúo es sobre los siete millones de pesos, son más de 400 botellas de bebidas alcohólicas de diversas variedades. Serán remitidos a la Municipalidad para su destrucción”, expresó.

Durante el servicio de ronda de alcoholes, Carabineros detectó la presencia de menores de edad al interior de determinados locales en tanto que otros se encontraban ingiriendo alcohol. “Por ende en uno de los locales se detuvo al regente por suministrar alcohol a menores de edad”, complementó.

Autocuidado

Para la Coordinadora Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Camila Covarrubias Retamal, este trabajo de fiscalización busca resguardar la seguridad de los clientes, no expender alcohol a menores y no mantener ebrios al interior de los locales con la finalidad de prevenir incivilidades o delitos.

“El llamado es al autocuidado, a un consumo responsable de alcohol y si la comunidad es testigo de algún lugar de venta de alcohol a menores de edad, realice las alertas necesarias para poder abordar esas situaciones”, señaló.

Irregularidades

Durante la fiscalización efectuada tanto a locales del sector central como del sector alto de la ciudad, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Diaz Cordero, indicó que se detectó a trabajadores sin contrato sumando a la presencia de personas extranjeras.

Lo anterior fue complementado por el Director del Trabajo (S) Christian Aro Troncoso, quien mencionó que tras la fiscalización a locales, “se detectó en algunos de estos diversas irregularidades que van desde no tener escriturado el registro de asistencia, no tener escriturado el contrato de trabajo y en uno de estos locales además encontramos a trabajadores extranjeros en situación irregular. Aplicamos los procedimientos, se realizaron los procesos de fiscalización -que actualmente están en curso- sin embargo, en el caso de los trabajadores en situación irregular, notificamos al servicio de migraciones para que hagan las gestiones con la PDI respecto de estos tres trabajadores que fueron detectados específicamente en el local Bar West”, detalló la autoridad.

Finalmente la Administradora Municipal de Coyhaique, Gabriela Retamal destacó el trabajo mancomunado desarrollado con Carabineros, lo cual a través del convenio OS14 ha permitido realizar permanentes fiscalizaciones.

“A este local no habíamos podido ingresar, se le habían cursado reiteradas infracciones por incumplimiento a la normativa de rentas. Nosotros habitualmente desarrollamos fiscalizaciones y patrullajes preventivos a través del convenio OS14”, indicó Retamal, quien ratificó el trabajo y compromiso del Alcalde de Coyhaique Carlos Gatica y del Municipio con la seguridad de los vecinos.

La labor fiscalizadora continuará siendo desarrollada a lo largo de la región con la finalidad de resguardar los derechos de los trabajadores y prevenir la ocurrencia de delitos o incivilidades.