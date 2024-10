Adelantan suspensión de quemas agrícolas y Carabineros refuerza prevención de incendios forestales

Temperaturas cercanas a 30 °C, vientos sobre los 30 km/h y una humedad relativa del ambiente inferior a 30%, suele ser una combinación de factores que facilitan la ocurrencia de incendios forestales, cuya causa en el 99,7 % de los casos -independiente de su naturaleza- tienen origen en una acción humana, ya sea por acciones accidentales, negligentes o intencionales.

En la Plaza de Armas de Coyhaique, en una actividad encabezada por el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales y con presencia de Conaf, Bomberos, Ejército, Senapred, Seremis, PDI y Carabineros, se realizó el lanzamiento del programa de prevención y combate de incendios forestales de cara a la temporada de este tipo de emergencias que anualmente afectan al territorio.

El año 2023 Carabineros registró 144 incendios en la región, de los cuales el 98% corresponden a incendios en zonas urbanas y el 2% se trató de incendios forestales con peligro de propagación.

Como una forma de prevenir este tipo de emergencias, la autoridad adelantó al 1 de noviembre próximo la suspensión de quemas agrícolas.

Estadísticas del Instituto Forestal (Infor) dan cuenta que la región de Aysén cuenta con una superficie de 4,4 millones de hectáreas de bosque nativo y 29 mil hectáreas de plantaciones.

Proteger y conservar el patrimonio forestal, así como la vida y diversidad que albergan los bosques de la región de Aysén, es una materia de especial interés y ocupación de la autoridad, principalmente durante la época de mayor alza de las temperaturas.

Frente a lo anterior y teniendo en cuenta que las personas son los principales agentes de cambio, Carabineros en su rol educativo ha desarrollado acciones enfocadas en la prevención, contribuyendo a modelar el comportamiento humano y a través de ello concientizar a las personas y prevenir inconductas que deriven en acciones que pongan en riesgo nuestros bosques.

Pequeñas acciones generan grandes cambios. Carabineros previene controlando, acciones que se desarrollan principalmente en rutas, balnearios y pasos fronterizos, recordando que prevenir un incendio forestal es más fácil que controlarlo especialmente en la compleja geografía y lugares de difícil acceso propios de la región de Aysén.

Acciones de control

El Subprefecto Administrativo, Teniente Coronel Juan Carlos Muñoz Gaete, indicó que “Carabineros mantiene una activa participación, por cuanto los controles vehiculares y de personas que se realizan en toda la región, incluyendo a quienes nos visitan -o pretendan hacerlo en el periodo estival- son enfocados a la prevención de los incendios, ya que estos no sólo se producen por acciones caseras como quemas de pastizales no controladas o no autorizadas por la autoridad competente, sino también por acciones desarrolladas por personas -las que bajo condiciones climáticas propicias de temperatura, viento y humedad, derivan en incendios forestales y que posteriormente se complejiza mucho su erradicación”, indicó.

El Oficial Jefe indicó que ex post a estos hechos, Carabineros cumple funciones en el área investigativa tanto por parte del Laboratorio de Criminalística institucional (Labocar) como del Departamentos Forestal y Medio Ambientes OS-5 especializado en la investigación de la causa y origen de los incendios forestales, siendo un apoyo permanente al Ministerio Público en la investigación de estos delitos.

Carabineros de Labocar durante el año 2023 no desarrolló peritajes en torno a esta materia, no obstante, en lo que va transcurrido de 2024, esta especialidad ha materializado cuatro peritajes orientados a esclarecer este tipo de emergencias en que la acción del fuego ha destruido el patrimonio arbóreo de nuestra región.

Carabineros reiteró el llamado a la comunidad a adoptar los resguardos y no desarrollar acciones que derivan en incendios forestales:

– No manipular fuentes de calor sobre o cerca de la vegetación, menos aún en jornadas de alta temperatura y fuerte viento.

– Especial cuidado se debe tener en la manipulación de materiales eléctricos que generen chispas, tales como soldadoras, galleteros, motosierras, sierras eléctricas, entre otras.

– No arroje cigarrillos encendidos en zonas de vegetación.

– Ante la presencia de humo o fuego, de aviso oportuno al fono 130 (Conaf), 132 (Bomberos) y 133 (Carabineros)