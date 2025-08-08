Carabineros Aysén entrega recomendaciones para celebrar el día del niño con seguridad

La Institución recordó al momento de adquirir productos o juguetes, hacerlo en el comercio establecido y exigir la boleta.

Con ocasión de la celebración del día del niño el próximo domingo 10 de agosto, muchos padres están abocados por estas horas a la compra de regalos o juguetes para celebrar y sorprender a los más pequeños del hogar en esta esperada fecha.

Frente a lo anterior, Carabineros entregó diversas recomendaciones a los padres, con la finalidad de recordar determinados aspectos en cuanto a los materiales utilizados y la descripción de los productos, con la finalidad de prevenir intoxicaciones o otros accidentes al momento de su manipulación o uso.

La Institución recordó en primer término, preferir siempre el comercio establecido y exigir la boleta, documento que es el comprobante de adquisición y da cuenta de un responsable de la venta de ese producto, el cual cumple con las disposiciones emanadas desde el Ministerio de Salud y el Sernac, y permite ejercer el derecho como consumidor.

Asimismo, resulta clave verificar el rotulado o descripción, el cual debe estar siempre en español y contener información sobre las características del producto, señalar la edad para el cual ha sido diseñado en atención a sus componentes y el tamaño de estos, donde la presencia de piezas pequeñas podrían generar algún accidente en caso de ingesta accidental.

El rotulado debe indicar el nombre o razón social del importador, así como si el producto es o no inflamable o si contiene alguna composición tóxica.

Respecto a las compras de manera online, Carabineros recordó digitar la dirección de la tienda en la URL, verificando la seguridad de esta y no acceder a través de link vía redes sociales o mensajería, previendo de esta forma ser víctima de estafa.

Al comprar en el comercio formal y ante alguna falla del producto, el cliente -a través de la exhibición de la boleta- puede solicitar su devolución.

En esta fecha en que celebramos la alegría, la inocencia y los sueños de nuestros hijos, cuando les obsequiamos un producto de calidad, les estamos diciendo que los queremos, que los amamos y que son importantes en nuestras vidas.

Carabineros reiteró a los padres adoptar resguardos y no comprar en el comercio informal, instando a denunciar situaciones irregulares o al margen de la normativa que puedan poner en riesgo la salud o integridad de los más pequeños de la familia, en su día.