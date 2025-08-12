Carabineros adoptó más de 265 mil procedimientos y detuvo a 2.851 personas durante 2024 en Aysén

El total de procedimientos representa un incremento de un 24,2% respecto al año 2023.

Durante este periodo se desarrollaron 247.328 controles y fiscalizaciones, con un saldo de 893 personas detenidas.

Coyhaique.- Con un minuto de silencio en memoria de los mártires institucionales y con la presentación de un número artístico música canto y danza titulado “de Víctor para Violeta” a cargo de alumnos de la Escuela Víctor Domingo Silva, Carabineros de Chile presentó ante las autoridades y la comunidad, su cuenta pública año 2024, relevando los resultados de la gestión operativa y preventiva, actividad desarrollada en dependencias del Museo Regional de Aysén.

El Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma, detalló los principales logros y desafíos de la gestión policial y estrategia de seguridad implementada en la región.

A diario, a lo largo de los más de 1.200 kilómetros de extensión de nuestro territorio, Carabineros está presente en 30 cuarteles desde La Junta a Villa O´Higgins con una Zona, una Prefectura, cuatro Comisarías, tres Subcomisarías, cinco Tenencias y 16 Retenes.

Más de 2.800 detenidos

Durante el año 2024, Carabineros adoptó un total de 265.747 procedimientos (un 24,2% más de en 2023), 22.145 mensual, 726 diario y 30,3 por hora.

El trabajo operativo permitió detener a 2.851 personas, de los cuales 614 corresponden a delitos de mayor connotación social, 541 por mantener órdenes judiciales pendientes y 418 de violencia intrafamiliar y abuso sexual, entre otros.

“Hay personas que vienen a esta región por la calidad de esta zona, a efectuar trabajos y otros a esconderse, sin embargo, gracias al arduo trabajo que realiza Carabineros han sido sacados de circulación y puestos a disposición de la justicia”, agregó el Jefe de Zona.

Respecto a los detenidos por delitos de mayor connotación social, 94 son por robo, 133 por hurto, 376 por lesiones, 5 por violación y 7 por homicio.

A través de la Central de Comunicaciones (Cenco) Carabineros atendió 57.728 llamados, de los cuales solo 17.240 dieron origen a un procedimiento policial, en tanto que 35.064 no generaron procedimiento. De estas, 30.715 corresponden a llamados inoficiosos, bromas o pitanzas.

“Más del 50% de las llamadas al 133 que es nuestro fono único de emergencias, está siendo utilizado para pitanzas y bromas, lo cual es muy lamentable (…) muchas llamadas que ingresan quedan en espera mientras estas personas se dedican a hacer pitanzas impidiendo el ingreso de las llamadas de emergencia”, expresó el General Palma.

En total en este mismo periodo, Carabineros materializó un total de 25.694 instrucciones emanadas desde los Tribunales de Justicia y la Fiscalía (con un promedio diario de 70), de las cuales 15.357 corresponden a notificaciones y citaciones; 3.266 refieren a medidas cautelares, de protección y accesorias; 3.545 clausuras, embargos e instrucciones particulares y 440 órdenes de investigar, entre otras.

El trabajo policial permitió durante el año 2024 incautar en procedimientos, un total de 10 armas de fuego (dos armas cortas, siete armas largas y un arma hechiza). Asimismo, se incautaron 140 armas blancas, 194 municiones, 331 fuegos artificiales, en tanto que 95 armas de fuego fueron entregadas de manera voluntaria.

Paralelamente Carabineros registró un total de 47 encargos y búsqueda de vehículos, de los cuales 17 corresponden a encargos de la región, logrando la recuperación de 28 vehículos.

Apoyo de especialidades

El trabajo antinarcóticos permitió el decomiso de 14,2 kg de drogas, de los cuales 11,5 kg corresponden a marihuana elaborada y 2,7 a clorhidrato de cocaína. Asimismo, se detectaron 56 plantas de marihuana y 22 unidades de éxtasis. En tal sentido, la Sección OS7 Aysén adoptó 110 procedimientos (67 de estos con participación del ejemplar canino Gazú), logrando en ellos la detención de 125 personas detenidas, 33 allanamientos efectuados, tres organizaciones criminales desarticuladas, sumado a la materialización de 148 instrucciones particulares y 90 órdenes de investigar.

A diario Carabineros desarrolla servicios preventivos, control y fiscalización entre otras múltiples funciones, adicionando a ello el trabajo pericial a cargo de la Sección Criminalística (Labocar), la cual realizó 382 informes periciales, participando en 122 juicios orales, sumado a 1.323 evidencias procesadas, 102 acciones investigativas y la realización de 48 servicios Senda.

Por medio de la Sección Aérea se efectuó un total de 115 horas de vuelo, permitiendo la realización de 22 patrullajes preventivos y otras 63 misiones de vuelo, de las cuales 49 corresponden a misiones logísticas, dos minions de búsqueda y rescate, dos evacuaciones aeromédicas, entre otras.

Clave en el apoyo al trabajo policial en la región, el rol que cumple el GOPE Aysén, el cual desarrolló 204 misiones especializadas, 10 allanamientos, ocho rescates o salvatajes, 28 capacitaciones a otras unidades e instituciones, entre otras, mientras que el ejemplar canino “Duao” del emblema verde -especialista en la detección de explosivos- participó en 19 procedimientos en su área de competencia.

Control y fiscalización

Nos desplegamos en calles y rutas a la lo largo de la región de Aysén, desarrollando 247.328 controles y fiscalizaciones, de los cuales 159.959 corresponden a controles vehiculares (6.940 culminaron con infracciones al tránsito) y 63.122 controles a personas que arrojaron la detención de 893 personas. En este mismo ámbito, Carabineros fiscalizó 13.085 entidades comerciales y bancarias además de 11.162 fiscalizaciones a locales de alcoholes.

Durante el año 2024 Carabineros derivó 1.086 niños/as y adolescentes, de los cuales 783 (72,1%) fue por vulneración y 303 (27,9) infractores.

Atendimos igualmente un total de 42 eventos de control del orden público, de estos, 36 corresponden a manifestaciones, marchas y huelgas, en tanto que otros seis aluden a encuentros deportivos, artísticos, culturales, allanamientos, entre otros.

La comunidad constituye el eje central de trabajo desarrollado por Carabineros, siendo efectuadas 2.014 actuaciones comunitarias, de las cuales 1.610 corresponden a reuniones con la comunidad, 172 acciones comunicacionales y/o difusión, 60 recorridos a través del territorio y otras 172 acciones referidas a ruta calle, operativos cívicos, charlas preventivas, entre otras tareas desarrolladas.