Carabineros de la Patrulla Centauro detuvo a tres prófugos de la justicia en Coyhaique

Uno de los sujetos mantenía cuatro requerimientos pendientes por parte de los Tribunales de Justicia por diferentes delitos.

Coyhaique.- En un operativo desarrollado por la Patrulla Centauro de la Prefectura de Carabineros Aysén -en apoyo al plan de servicios de la 1ra Comisaría de Coyhaique- logró la detención de tres sujetos prófugos de la justicia, uno de los cuales acumulaba cuatro órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, entre estos, lesiones graves, daños y conducción en estado de ebriedad.

Antecedentes aportados por Carabineros de esta ciudad dan cuenta que los hechos se registraron en el sector céntrico de la ciudad, instante en que el personal Centauro desarrollaba un patrullaje preventivo, fiscalizó a un sujeto, quien al percatarse del control, intentó huir, iniciando una breve fuga que culminó con su detención al interior de un domicilio particular.

El imputado, además de las órdenes vigentes, registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas, lo que aumenta la relevancia de su detención y retiro de circulación.

Asimismo, Carabineros detuvo a otros dos sujetos recuerdos por la justicia, uno de ellos por conducción de vehículo motorizado durante vigencia de una sanción impuesta, en tanto que el tercer sujeto mantenía un requerimiento por un cuasidelito vinculado a la ley de tránsito.

Estos procedimientos reflejan el trabajo profesional y coordinado que realiza la Patrulla Centauro en Coyhaique, enfocada en detectar y detener a personas prófugas de la justicia, sacándolos de circulación y poniéndolos a disposición de los tribunales competentes, contribuyendo a brindar más seguridad y protección a la comunidad.