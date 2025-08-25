PDI dicta charla sobre nuevas amenazas de la era digital a personas mayores

En un trabajo coordinado entre la Seremi de Seguridad Pública, la Delegación Presidencial Provincial de Capitán Prat, la Municipalidad de Coyhaique y la Policía de Investigaciones de Chile, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Coyhaique, dictaron charlas educativas sobre delitos económicos a personas mayores de Coyhaique y Cochrane.

Coyhaique.- “Adultos mayores y nuevas amenazas de la era digital: delitos económicos a través de la telefonía y redes sociales” se tituló la capacitación que buscó dar a conocer los principales modos de operar de estos fenómenos delictivos, entregando herramientas y recomendaciones para evitar caer en defraudaciones. En total, más de 60 personas mayores de ambas comunas participaron activamente en esta instancia educativa, resolviendo sus dudas ante este tipo de estafas.

En Coyhaique, las charlas fueron dictadas por el jefe de la unidad territorial, comisario Alfonso Soto Contreras, abogado, y por el subcomisario Joaquín Moreno Soto, licenciado en ciberseguridad.

Al respecto, el comisario Alfonso Soto, jefe de la BICRIM Coyhaique, señaló que “se trata de una entrega de conocimientos y herramientas adecuadas para que ellos puedan evitar estafas, principalmente, telefónicas. Eso tiene que ver, básicamente, con entregarles algunos tips, algunas recomendaciones por parte del personal especializado, a efecto que ellos puedan tener algunas medidas de precaución ante este tipo de ilícitos”.

Además, el comisario Soto recalcó que “es una tremenda oportunidad que tenemos de dirigirnos a ellos para intercambiar ideas y, en general, escuchar las solicitudes que ellos tienen hacia nosotros para ver las formas de retribuir de la mejor manera esta confianza que nos están entregando”, finalizó.

Por su parte, Américo Soto, en representación de la Municipalidad de Coyhaique, indicó que “agradecemos esta capacitación que va dirigida para nuestros adultos mayores, relacionada con las estafas telefónicas y otras situaciones que están sucediendo y que, claramente, afectan a los habitantes de nuestra querida comuna de Coyhaique. Quiero agradecer a nombre del alcalde Gatica la disposición de la Policía de Investigaciones, una policía amiga de la comuna de Coyhaique y, por supuesto, dar los saludos de la comunidad para esta importante capacitación que vamos a desarrollar”.

Desde la PDI enfatizaron en la importancia de desconfiar de aquellas tentadoras ofertas de dudosa procedencia y estar alerta frente a diversos tipos de engaños, ya que a medida que avanza la sociedad, también muta el delito, adaptándose a las nuevas formas de comunicación.

Finalmente, el oficial policial recordó que, en caso de ser víctima de algún delito, se debe denunciar con todos los antecedentes en los complejos policiales de la PDI, tanto en Coyhaique como en Aysén.