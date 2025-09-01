Carabineros de Aysén rinde homenaje a sus Suboficiales Mayores y confiere la medalla “Honor y Lealtad”

El Jefe de Zona de Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, destacó la importancia de los Suboficiales Mayores en la línea de mando, sirviendo con honor y lealtad, y constituyendo una fuente de inspiración y doctrina para las nuevas generaciones.

Aysén.- Con el inicio del mes de la patria, Carabineros conmemora cada 1 de septiembre el Día del Suboficial Mayor, una fecha que constituye un hito en el quehacer institucional. Es un día para reconocer a aquellos hombres y mujeres de verde uniforme que han alcanzado el más alto grado jerárquico en el escalafón de nombramiento institucional.

En todos los cuarteles de la región de Aysén y del país, se realizaron ceremonias para reconocer y enaltecer la contribución diaria de los Suboficiales Mayores y su importancia en la cadena de mando.

En la 1ra Comisaría de Carabineros de Coyhaique se llevó a cabo una ceremonia presidida por el Jefe de la Zona de Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, en compañía del mando de la Prefectura de Aysén y el Círculo de Alguaciles. La jornada comenzó con un minuto de silencio en memoria de los mártires, quienes a lo largo de la historia han ofrecido su vida en defensa del orden y de la patria.

El Suboficial Mayor representa mucho más que un grado. Son guías y maestros del personal subalterno, guardianes de la tradición, y poseedores de virtudes, conocimientos, lealtad y disciplina. Inspiran confianza en la comunidad y cohesión en las filas, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones de carabineros.

Reconocimientos

Durante la ceremonia, el General Eduardo Palma entregó la medalla “Honor y Lealtad” a la Suboficial Mayor Carmen González Navarrete , quien tiene 29 años de servicio y se desempeña en la Autoridad Fiscalizadora de la 1ra Comisaría de Coyhaique. La distinción reconoce su liderazgo y profesionalismo en el desempeño de funciones de alta complejidad.

Asimismo, fue condecorado con esta medalla el Suboficial Mayor René Quijada Núñez , actual jefe del Retén El Blanco, quien con 32 años de experiencia ha cumplido funciones en Múltiples unidades, desde Arica hasta Coyhaique. Se destacó su capacidad para conjugar la cercanía con la comunidad y la firmeza en el mando, demostrando honor y lealtad en cada una de sus funciones.

El General Eduardo Palma enfatizó que los suboficiales mayores “constituyen la historia y la memoria viviente de Carabineros de Chile”. “Nuestra hermosa y sólida institución es el fruto de lo que ustedes —nuestros homenajeados de ayer y de hoy— han construido con solidez, ajustándose a los nuevos tiempos”, indicó.

Internalizar la doctrina institucional en las nuevas generaciones requiere un gran esfuerzo, y los suboficiales mayores son, hoy como ayer, fundamentales para transmitir sus experiencias a los nuevos carabineros.