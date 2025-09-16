Carabineros refuerza labor preventiva en vísperas de Fiestas Patrias y a través del OS7 Aysén desarrollan operativo en zona norte de la región de Aysén

Tras un control se identificó a un sujeto con 41 cartuchos de aceite de cannabis sativa, siendo los antecedentes informados a la Fiscalía.

Aysen.- En el marco del permanente compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad, Carabineros de Chile, a través de su Sección OS7 Aysén, desarrolló un despliegue preventivo especializado en la zona norte de la región, ello con la finalidad de evitar la internación de sustancias al territorio previo al inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Lo anterior con la finalidad de marcar presencia e identificar el posible ingreso de sustancias ilegales y sujetas a control a nuestra región y a las comunas, para entregar un espacio libre a nuestra comunidad y una celebración óptima en víspera de las festividades patrias”, expresó el Jefe de la Sección OS7 Aysén,Capitán Pablo Ardiles Herrera.

Clave en el desarrollo de este operativo fue la participación de nuestro can detector de drogas “Gazu” y su equipo de control, reforzando la presencia policial y entregando más tranquilidad y seguridad a la ciudadanía.

“En este orden de ideas es que se logró identificar a un individuo que mantenía en su poder 41 cartuchos de aceite de marihuana o aceite de cannabis (sustancia sujeta a control por la Ley N.º 20.000), el cual probablemente iba a ser ofertado en diferentes lugares de la región, es por ello que se toma contacto con el Ministerio Público, se logra la detención de este individuo y se da cuenta del hecho”, detalló el Oficial.

“Todo esto, se enmarca en la totalidad de servicios que se despliegan en toda nuestra región, en todos los sectores para entregar espacios seguros en estas celebraciones patrias, toda vez que la seguridad la construimos entre todos”, recalcó el Capitán Ardiles.

Carabineros de Chile reitera que este tipo de acciones son parte del compromiso institucional con la prevención y el trabajo empático en beneficio de la comunidad. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera segura y confidencial cualquier hecho relacionado con el tráfico o consumo de sustancias ilícitas al fono drogas 135, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre la población y la policía para proteger la salud y seguridad de todos y todas.