PDI realiza charla para adultos mayores sobre estafas telefónicas

En la sede comunal de Villa Frei, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Coyhaique realizaron una charla informativa, a diferentes clubes de adultos mayores de la comuna de Coyhaique, con la finalidad de educar a los participantes en diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes para realizar estafas telefónicas y digitales.

Coyhaique.- “Durante la mañana concurrimos a la localidad de Villa Frei, lugar en el cual se reunieron alrededor de 13 agrupaciones o clubes adultos mayores de las localidades de Alto Mañihuales, Ñirehuao, Villa Ortega, Alto Baguales, Valle Simpson, Villa Frey, El Blanco, Lago Atravesado, Cerro Galera, Balmaceda, entre otros, a quienes se les realizó una exposición relativa a las estafas materializadas a través de llamadas telefónicas o por medio de redes sociales, entregando una serie de recomendaciones y medidas de seguridad tendientes a que los adultos mayores no sean víctimas de este tipo de ilícitos”, comentó el comisario Alfonso Soto, jefe de la Bicrim Coyhaique.

Además de lo anterior el comisario Soto, quien además participó como expositor del tema, junto al subcomisario Joaquín Moreno, agradeció la iniciativa de la Municipalidad de Coyhaique, además de la adhesión de alrededor de 120 personas. “Nos sentimos muy gratificados como Policía de Investigaciones de Chile en cuanto a poder compartir este tipo de espacios con los adultos mayores de nuestra región de Aysén, y generar la retroalimentación necesaria para brindarles información útil y a la vez conocer in situ cuáles son sus inquietudes, requerimientos y apreciaciones de este segmento tan importante de nuestra comunidad.”

Cabe hacer presente que, durante el mes de agosto de este año, ya sea habían realizado, por parte de la PDI, dos charlas relacionadas con estafas telefónicas y digitales en las comunas de Cochrane y Coyhaique.