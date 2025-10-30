Proceso extraordinario: Postula para ser detective de la Policía de Investigaciones de Chile

La Escuela de Investigaciones Policiales abrió un proceso “extraordinario” de admisión para el escalafón de oficiales de línea. El plazo será hasta el 07 de noviembre del presente año y tiene como finalidad de darle la oportunidad a todos los jóvenes que no alcanzaron a inscribirse en la convocatoria oficial de convertirse en futuros Detectives de Chile. Los postulantes que sean elegidos y que logren pasar todas las pruebas, se integrarán la Promoción 2026-2029 de la Escuela de Investigaciones Policiales, Presidente Arturo Alessandri Palma.

Para saber cuáles son los requisitos de ingreso a esta casa de estudios, puedes entrar en el siguiente enlace www.escuelapdi.cl/admision.

Una vez concretado este paso, los postulantes partirán formalmente el camino para tener la opción de transformarse en los Investigadores Policiales de Chile. Para ello, deberán rendir las siguientes evaluaciones: psicotécnica; inglés; psicológica; salud; entrevista policial; física; declaración del historial personal, y puntaje equivalente a las notas de enseñanza media (NEM). Un detalle importante, por ser un proceso “extraordinario”, todas las pruebas se rendirán en la Región Metropolitana.

Pata obtener más información sobre cada etapa del proceso, los interesados acceder a los canales de comunicación oficiales de Escuela PDI: http://www.escuelapdi.cl y sus redes sociales.