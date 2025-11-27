PDI entrega recomendaciones para este Black Friday 2025

Ante una nueva versión del Black Friday, que se extiende desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, entregó una serie de recomendaciones para comprar y evitar ser víctimas de estafas o fraudes.

Santiago.- Al respecto, el inspector Esteban Donoso Leiva de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, recomendó “siempre ingresar a través de los diferentes canales habilitados que el propio evento dispuso para tal efecto. En caso contrario, acceder directamente a través de las diferentes tiendas o páginas web que mantienen las tiendas, utilizando siempre para dicho efecto el link directo de acceso”.

Asimismo, el oficial de la brigada especializada enfatizó en la importancia de comparar precios para evitar caer en estafas de ofertas muy tentadoras, “a fin de hacer un chequeo preventivo del artículo que se está comprando”.

Del mismo modo, “se recomienda nunca entregar las claves bancarias ni tampoco las tarjetas asociadas a las mismas, a terceros, y siempre utilizar un método de pago seguro para las transacciones al momento de realizar la compra”, puntualizó el inspector Donoso, agregando que “nunca se debe abrir ningún correo electrónico ni mensajería asociada que pueda contener algún link malicioso que pueda generar la pérdida de datos personales a la persona que esté participando o que esté realizando compras en este Black Friday”.

Desde la PDI destacaron que en este tipo de eventos los ciberdelincuentes aprovechan la oportunidad para realizar estafas y defraudaciones, “debido a la cantidad de ofertas o transacciones que se van a realizar dentro de un corto periodo de tiempo. Es por eso que siempre recomendamos revisar y cerciorarse de que el medio de pago y la tienda a la cual se está accediendo es un canal seguro de compra, revisando, en este caso, el link de acceso a la misma tienda, la página web y la oferta asociada al evento”, indicó el oficial del Cibercrimen.

Finalmente, realizó un llamado a denunciar oportunamente en caso de ser víctima de fraude, concurriendo a los complejos policiales para realizar la denuncia y entregar todos los antecedentes del caso.