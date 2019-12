El pasado viernes 20 de diciembre de 2019, en el Complejo Policial Coyhaique, se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega y Recepción de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo de la Policía de Investigaciones, instancia donde el prefecto inspector Hugo Ruíz González entregó el mando de la Región Policial de Aysén a su nuevo jefe, el prefecto Rafael Guerra Pérez.

Coyhaique.- En la actividad participaron distintas autoridades regionales, encabezadas por la Intendente Regional, Geoconda Navarrete; el Presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, José Ignacio Mora Trujillo; el Fiscal Regional subrogante, José Moris Ferrando; oficiales de las Fuerzas Armadas; representantes del Consejo Regional; Secretarios Regionales Ministeriales; jefes de servicios de la región de Aysén; y personal de la Policía de Investigaciones.

Ante un importante marco de público y el interventor del cambio de mando, prefecto inspector Iván Villanueva Berindoague, ex jefe nacional contra robos y focos criminales, nuevo jefe regional Metropolitano, se firmó el acta de entrega y recepción de la Región Policial de Aysén por parte del prefecto inspector Ruíz y el prefecto Guerra, quien asumió como nuevo jefe regional.

En la oportunidad, a modo de despedirse de la Región Policial de Aysén, el prefecto inspector Hugo Ruíz González, quien asumió como nuevo jefe de la Región Policial del Bío Bío, agradeció a las autoridades presentes y destacó el trabajo coordinado con la Intendente Regional, Geoconda Navarrete, y el Fiscal Regional Carlos Palma, señalando que “agradezco el apoyo que nos dieron porque trabajamos de manera coordinada y mancomunada, permitiendo entregar a la ciudadanía los resultados que están a la vista. La verdad es que se puede hacer más y para eso estamos, vamos a seguir trabajando para ello. A los colegas que siguen en la región quiero agradecer su trabajo realizado, la entrega y el tiempo, porque son ustedes quienes ejecutan la acción para obtener estos resultados”.

“Me voy agradecido de la región, del alto mando y de nuestro Director General que confió en mí en aquella época, tal como lo ha hecho hoy en día con el prefecto Guerra, a quien quiero desearle éxito y contarle que queda un muy buen equipo humano para poder enfrentar lo que viene. Sigan apoyando el trabajo que realizará Rafael en la región porque en el fondo ganamos todos, gana Chile, gana la región y la comunidad”, finalizó el prefecto inspector Ruíz.

Por su parte, el nuevo jefe regional, prefecto Rafael Guerra Pérez, partió saludando a quienes emprendieron un nuevo rumbo y su continuidad en la institución, señalando que “es un honor y agradezco la confianza que ha depositado en mí nuestro Director General y el alto mando, nombrándome como jefe regional de esta hermosa región. Este nombramiento me tomó por sorpresa, cuando uno cumple 30 años en la institución siempre tiene que estar preparado para todo y nuestro director ha depositado esa confianza en mí, espero no defraudarlo y no defraudar a la institución que me ha acogido desde hace tanto tiempo, por la cual siento tanto cariño y aprecio”.

En la instancia, el prefecto Guerra enfatizó en el constante proceso de cambio y adaptación de la Policía de Investigaciones, destacando que “tengo el privilegio de haber vivido el proceso donde la PDI se ha transformado en una gran institución. Ingresé a la institución en el año 89, era otra PDI y he sido parte del cambio en estas tres últimas décadas, donde nos hemos convertido en una institución profesional, sólida en base a trabajo, seriedad y buenos líderes que nos han llevado a ser reconocidos por la comunidad, y así lo demuestran las encuestas. Eso no es gratuito, es gracias a todos los funcionarios de la PDI, a todos los equipos de trabajo, donde he tenido la suerte de llegar me he encontrado con grandes profesionales, con un fuerte trabajo en equipo a los cuales me he sumado, creo que no será diferente en este caso”, puntualizó el nuevo jefe regional.

Quien además no quiso estar ausente, fue la Intendente Geoconda Navarrete, valorando el trabajo realizado por el jefe regional saliente y deseando mucho éxito en su gestión a quien asumió el cargo, “fue una ceremonia solemne cargada de muchos sentimientos encontrados, tanto por el buen trabajo desempeñado de quien se nos va, el prefecto inspector Hugo Ruíz González, como por quien llega en su reemplazo a seguir en la labor que para nosotros como Ministerio del Interior y Seguridad Púbica es fundamental mantener esta relación con las instituciones con las que nos preocupamos de la seguridad pública”.

“Realizamos un trabajo conjunto y colaborativo siempre pensando en el bienestar y en la seguridad de nuestra ciudadanía de todos los habitantes de la región de Aysén, porque la ciudadanía hoy día requiere más que nunca seguridad y confianza en sus instituciones. Estoy segura que con el tremendo equipo humano que queda en la Policía de Investigaciones de Aysén vamos a poder seguir ese trabajo y fortalecerlo en el futuro por el bien de los habitantes de nuestra región”, finalizó la Intendente Regional.

“Sé que acá hay un gran equipo de trabajo y espero poder contribuir, colaborar y sumar mi experiencia a la que ellos ya tienen para favorecer la paz social y estabilidad para poder seguir funcionando, creciendo, desarrollándonos para dejar una mejor región a los ciudadanos y hacer más grande nuestro país”, sentenció el nuevo jefe policial.

El nuevo jefe regional de la PDI, prefecto Rafael Guerra Pérez, lleva 30 años en la institución, hasta hace unos días atrás se desempeñaba como jefe de la Prefectura Provincial Los Ángeles en la Región Policial del Bío Bío, y con anterioridad lideró los equipos de la Brigada de Investigación Criminal San Javier y Talcahuano, la Brigada Investigadora de Robos Concepción, tuvo su paso por la Academia Superior de Estudios Policiales, antes trabajó en el Departamento V, la Brigada Investigación Criminal San Bernardo y Cauquenes, y la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales que lo recibió en sus primeros años dentro de la institución, en cada una de esas unidades recogió enseñanzas y experiencias que lo avalan en sus 30 años de servicio.