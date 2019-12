Un sujeto de 53 años del todo violento, fue detenido por personal de la Tercera Comisaria de Carabineros por el delito de desacato, hechos que ya había protagonizado con anterioridad en contra de su esposa y en cada oportunidad con mayor agresividad.

Chile Chico.- “Se trata de una persona que fue sorprendida en flagrancia incurriendo en desacato, estando en el patio de la víctima. Esta misma víctima había referido que el imputado también había incurrido en desacato los días 19 y 20, pero Carabineros no lo había sorprendido en flagrancia y no lo pudo detener por esa circunstancia. Con posterioridad a esta situación, en la cual el Tribunal de Chile Chico ordenó su prisión preventiva pero la Ilustrísima Corte revocó esa resolución y lo dejó con medidas cautelares de menor envergadura”, detalló el fiscal jefe de Chile Chico, Álvaro Sanhueza.

El persecutor añadió que el sujeto de 53 años, “fue nuevamente hasta la casa de la víctima e ingresó contra su voluntad, la zamarreó y le dijo, no te olvides que aun eres mi mujer, causándole lesiones de carácter leve. Con posterioridad a ese evento del 12 de diciembre, el imputado nuevamente fue hasta las inmediaciones de la casa y había una visita en la casa de la víctima, esto fue cerca de la medianoche y el imputado procede a rajar tres neumáticos de la visita que tenía la víctima. Esta situación fue vista por un testigo, quien reconoció fotográficamente y ya había visto al imputado en otros procedimientos de desacato en ese lugar”.

Debido a que en este último caso no fue posible la detención del imputado, “se solicitó una audiencia de formalización y en esa audiencia se discutió las medidas cautelares de menor envergadura que habían y se solicitó la prisión preventiva, lo que fue concedido en atención a que el Tribunal estimó que estaba acreditado tanto el hecho ilícito y la participación en los hechos del día 12 diciembre, como también del día 17 de diciembre”.

Respecto al historial de violencia y las condenas que arrastra el imputado, el fiscal Sanhueza, detalló, “este imputado había sido condenado a comienzos de este año, como autor de los delitos de violación de morada violenta y daños a una víctima, por cuanto agarró a hachazos la puerta trasera de la casa de la víctima y mientras la destruía alcanzó a llegar Carabineros para detenerlo. Se le solicitó como pena accesoria, la prohibición absoluta de acercarse a la persona de la víctima, a su lugar de trabajo, domicilio o estudio. Esa pena accesoria es la que no cumplió en los eventos del día 19, 20 y 31 de octubre, como también los días 12 y 17 de diciembre”.

En estos días vencen el plazo de la primera investigar y el fiscal Álvaro Sanhueza estima que es necesario solicitar un aumento en el plazo de la investigación, porque ahora se deben investigar cuatro delitos, violación de morada, por el hecho en el cual el imputado introdujo su mano a través de una ventana, al ingresar incurre en desacato y al encontrar a la víctima, la toma fuerte de los brazos y le causa lesiones, lo cual es un delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar. En los últimos hechos que derivaron en la medida cautelar de prisión preventiva, el imputado habría cometido los delitos de daños, al rajar los neumáticos del vehículo estacionado en el frontis de la casa de la víctima con un elemento cortante y desacato por acercarse a la casa de la víctima.