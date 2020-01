Personal de la Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría, se reunió con visitantes en el balneario Los Chochos y la Reserva Nacional Coyhaique, a quienes reiteró el llamado a no encender fogatas ni arrojar colillas de cigarro dada las favorables condiciones climáticas.

Coyhaique.- Baja humedad, altas temperaturas y viento reinante, son las condiciones que sumadas a un descuido o inconductas por parte de las personas, pueden favorecer la ocurrencia de incendios forestales en la región.

Ante ello, la Oficina de Integración Comunitaria de dotación de la Primera Comisaría de Coyhaique a cargo del Suboficial Mayor Alys Lagos San Martín, impulsó una acción comunicacional dirigida a quienes visitan la región a adoptar los resguardos, previendo la ocurrencia de este tipo de desastres.

El Suboficial Mayor añadió que Aysén no está ajeno a este tipo de situaciones que afectan por estos días a otras regiones del país.

Carabineros señaló que son muchas los turistas que se encuentran de visita en la región, realizando camping, trekking entre otras actividades al aire libre.

“Nos trasladamos al balneario Los Chochos y la Reserva Nacional Coyhaique con la finalidad de instruir a los turistas sobre los riesgos que se corren y la prohibición de encender fogatas, medida que tuvo muy buena acogida no sólo por parte de lugareños, sino también por parte de visitantes, toda vez que esto nos permite prevenir un posible incendio que se pueda originar en estos lugares o en otros que ellos puedan visitar durante este verano”, expresó.

El encargado de la Oficina de Integración Comunitaria, señaló que lo recomendable es contar con una cocinilla portátil a gas, elementos que reúnen las medidas de seguridad necesarias, evitando encender fogatas sobre la base de leña o carbón.

Carabineros enfatizó igualmente en el llamado a no arrojar al suelo colillas de cigarros encendidas, así como tampoco efectuar trabajos de soldadura o esmerilado de metales dado el riesgo de incendio producto del desarrollo este tipo de trabajos, atendida la condición climática.

Actualmente, el territorio de Aysén es considerado como una de las regiones más extensas y prístinas de nuestro país. El 50% de su superficie se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y posee una de las reservas más grandes de agua dulce del planeta. Asimismo, cuenta con siete parques nacionales, dos monumentos naturales y ocho reservas nacionales, con más de 4.398.746 hectáreas de bosque nativo equivalentes al 41% de la superficie del territorio, siendo la región con la mayor cantidad de este recurso natural renovable a nivel nacional, constituyendo el reservorio de bosque nativo del país, albergando una amplia variedad de flora y fauna silvestre como el pudú y el huemul y que motiva el esfuerzo de diversos sectores por su resguardo y conservación.