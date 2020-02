Junto con el incremento de la temperatura por la llegada del verano, los paseos de fin de semana y la reactivación de la temporada de turismo, tanto en la Región de Aysén como en otras zonas del país, aumenta la posibilidad de realizar actividades al aire libre durante esta temporada estival.

Coyhaique.- Ante esta situación, es frecuente que los aiseninos comiencen a preparar sus actividades recreativas y vacaciones junto a sus familias buscando casas de temporada para ir a otras localidades ya sea dentro de la región o fuera de ella hacia el norte del país.

Muchas de las búsquedas se realizan a través de páginas web o publicaciones en redes sociales, donde abunda la oferta y la demanda por estos arriendos de temporada.

El modo de operar varía según la situación. Muchas veces requieren el depósito o transferencia de una garantía, tras el pago dejan de responder a los mensajes, bloqueando la comunicación. En otras oportunidades, requieren el pago adelantado por completo y al momento de llegar a utilizar el inmueble se percatan que no corresponde. Esto muchas veces por la distancia y la imposibilidad de visitar el lugar con anterioridad.

Frente a esto, se hacen más recurrentes las estafas por concepto de arriendo, debido a que las personas suelen hacer abonos por propiedades que no existen, por eso, desde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Coyhaique, la PDI hace un llamado a la ciudadanía aisenina a utilizar las herramientas disponibles para verificar los anuncios que se publican en las páginas web y redes sociales para evitar ser víctima de este delito y no pasar malos ratos en los días de descanso, a través de las siguientes recomendaciones:

• En lo posible, busca y cotiza en plataformas establecidas del rubro y concurre de forma personal al lugar a arrendar.

• En caso de no poder concurrir, solicita antecedentes verificables del lugar como la dirección exacta, referencia de ubicación, entre otros.

• Toma contacto directo con el arrendador a través de llamadas telefónicas.

• Chequea las imágenes y comprueba que correspondan al lugar que estás buscando a través de Google.

• Chequea la dirección del lugar en Google Maps, anda a verlo si es posible o llama por teléfono.

• Pon atención con las ofertas cuyos precios se alejen de los valores de mercado.

• Evita depositar el valor total del arriendo en forma anticipada.

• En caso de tener que depositar garantía, asegúrate de la identidad de la persona y sus medios de contacto correspondan a la persona con la que acuerdas el hospedaje.

• Utiliza la página del Servicio Nacional del Turismo, ya que entrega información relativa a la búsqueda de las personas que salen de vacaciones: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/

“Teniendo todos los antecedentes disponibles hacemos un llamado la ciudadanía a estar alerta ante las personas que buscan engañar durante esta temporada”, precisó el jefe del BRIDEC Coyhaique, subcomisario Guillermo Zúñiga Rodríguez.

La forma de tener registro de estos delitos es mediante las denuncias de los afectados, por lo tanto, el jefe de la unidad especializada recalcó que no importa el monto defraudado, “es importante que las personas se acerquen al cuartel de la PDI más cercano con los antecedentes que cuentan, por ejemplo, número de cuenta en el cual hicieron el depósito de dinero, teléfono de contacto, depósito bancario o mediante caja vecina, para comenzar dando cuenta al ministerio público, quienes luego derivan las investigación correspondiente a la PDI”, puntualizó el subcomisario Zúñiga.

La PDI realizó un llamado a la ciudadanía a siempre estar alerta de situaciones y acciones poco habituales, para que no tengan que pasar por este mal momento a raíz de estas estafas que son típicas de la temporada de vacaciones.

Si tienes duda o crees que fuiste víctima de algún delito relacionado, acércate a la unidad más cercana, ya sea en Coyhaique, Puerto Aysén o en la ciudad donde te encuentres para que un detective pueda ayudarte.