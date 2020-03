El distanciamiento social, la desinfección y el lavado frecuente de manos son medidas que contribuyen a la propagación de la pandemia.

Aysen.- A través de diversas acciones desarrollas a lo largo del territorio, Carabineros busca prevenir el contagio de Coronavirus, pandemia que se ha extendido a través de diversos países con 1.306 casos en Chile –de los cuales dos corresponden a Aysén- y el lamentable fallecimiento de cuatro adultos mayores.

La instalación de barreras sanitarias en Caleta Tortel, sumado al cierre de pasos fronterizos, entrega de salvoconductos y el refuerzo de acciones comunicacionales a cargo de la Oficina de Integración Comunitaria de dotación de la Primera Comisaría de Coyhaique, están dirigidas a prevenir contagios.

El coronavirus es una enfermedad en extremo contagiosa, motivo por el cual la prevención implica un necesario cambio cultural, en tal sentido, Carabineros recomienda no saludar de mano o beso; lo anterior debe ir acompañado de un distanciamiento social y evitar el contacto; mantener una distancia de al menos un metro respecto de otra persona; intente no pagar en efectivo, en caso de hacerlo, desinfecte sus manos; no toque su cara, ojos o boca hasta tener las manos limpias; al toser cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable o bien con la parte interna del antebrazo.

#LaPrevenciónEstáEnTusManos”, lávalas frecuentemente con agua y jabón después de tocar cualquier objeto o superficie. En esta emergencia #JuntosNosCuidamos.