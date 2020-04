La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Coyhaique, realizó un llamado para evitar el delito de estafa y otras defraudaciones así como también el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito y/o débito durante la contingencia sanitaria por COVID19, ilícitos recurrentes en el último tiempo tanto en la región de Aysén como a nivel nacional.

Coyhaique.- En estos tiempos donde muchas personas permanecen en sus hogares como medida preventiva para enfrentar el avance del coronavirus en el país, se incrementó el uso de redes sociales y las personas comenzaron a priorizar compras y transacciones mediante internet para evitar el contacto y aglomeraciones de público.

En ese contexto, surgieron distintos mensajes que comenzaron a rondar mediante las redes sociales. Así la Policía de Investigaciones alertó de una nueva modalidad de ciberestafa, principalmente a través de WhatsApp y mensajes de texto, algunos casos involucran a entidades bancarias, plataformas para ver películas o cadenas de supermercados, los cuales buscan acercarse a las personas mediante falsas alertas o promociones para obtener sus claves y datos personales y luego hacer mal uso de ellos.

Ante la recepción de mensajes posiblemente falsos mediante mensaje de texto, redes sociales o correo electrónico, “recomendamos no hacer clic en el enlace, porque en caso de hacerlo los puede redirigir a otra plataforma donde le solicitan sus datos personales, bancarios o algún dato que estén solicitando para entregar una promoción falsa. En caso de recibir este tipo de mensajes, debe eliminarlo inmediatamente pero si cree que podría tratarse de una buena oferta, recomendamos corroborar en el sitio oficial del banco o de la cadena de supermercados si es que la promoción es cierta”, señaló el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, subcomisario Guillermo Zúñiga, quien además agregó que “no deben confiarse que las empresas están ofreciendo beneficios, pues la cantidad de avisos son infinitos, sobre todo en días de cuarentena donde las personas pasan más tiempo en las redes sociales”.

Además, el BRIDEC ha identificado que los modos de operar más comunes en la región de Aysén son las llamadas de falsos ejecutivos bancarios solicitando información de los clientes, quienes mediante mensajes vía SMS envían unos códigos que luego piden a las víctimas. “Esos códigos son para poder autorizar transacciones desde las cuentas bancarias, por eso nunca deben entregarlos”, enfatizó el jefe de la unidad especializada.

Continuando con las recomendaciones, también el jefe del BRIDEC realizó un llamado a la seguridad en las transacciones con tarjetas de crédito y/o débito, “seguir las recomendaciones les permitirá aplicar algunas medidas de seguridad para evitar el uso fraudulento de sus tarjetas y prevenir los delitos asociados sobre todo en estos tiempos donde es necesario resguardar a toda la familia”.

Algunas recomendaciones

En cajeros automáticos:

• Evita ocupar cajeros en lugares aislados o con personas desconocidas cerca.

• Oculta el teclado con la mano cuando digites la clave secreta.

• No dejes que terceras personas te ayuden a manipular el cajero o la tarjeta.

• No entregues tu contraseña a terceros.

• Revisa si hay elementos extraños en la ranura de ingreso de la tarjeta, teclado o salida de dinero.

• Cuenta discretamente el dinero y guarda los comprobantes.

• Asegúrate de haber retirado la tarjeta.

Pagos en el comercio:

• Al momento de pagar, no pierdas de vista la tarjeta y nunca permitas que pase por más de un lector.

• Manipula siempre la tarjeta al momento de pasarla por el lector, dejando que el locatario solo ingrese el monto a pagar.

Comercio electrónico:

• Nunca hagas operaciones de compra/pago/transferencia en computadores públicos o a través de redes Wi-Fi abiertas.

• Ingresa directamente a la página del banco, evitando ingresar por enlaces de correos electrónicos y buscadores en línea.

• Compra en sitios reconocidos y con buena reputación.

Recomendaciones generales

• Revisa frecuentemente los saldos de las cuentas, en caso de detectar un movimiento no realizado por ti.

• Cambia claves habitualmente, usa códigos difíciles de memorizar para un tercero y no los anotes directamente en la misma tarjeta.

Especial precaución deben tener las personas mayores, población de mayor riesgo por brote de COVID19, quienes deberán tomar las precauciones según la forma de pago de su pensión, siendo los más recomendados por la Subsecretaría de Previsión Social el depósito en cuenta bancaria y pago móvil para evitar traslados innecesarios y aglomeraciones, frente a la atención presencial en cajas de compensación, bancos o Chile Atiende. En ese sentido, el jefe de la unidad especializada realizó un llamado a la precaución en el cobro de sus pensiones y giros de dinero desde sus cuentas bancarias, en caso de preferir esa modalidad durante este periodo, “les recomendamos asesorarse por un familiar que los oriente y guie en el uso de sus cuentas para evitar estafas y usos fraudulentos. Lo mismo en caso que tenga que realizar el retiro de forma presencial”.

Así que si eres víctima de algún hecho constitutivo de delito, en caso de detectar alguna transacción desconocida o si crees que tu tarjeta fue clonada en un cajero automático o dispositivo de compra, informa inmediatamente a tu banco y denuncia a través de la PDI al correo electrónico de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique, Bridec.coy@investigaciones.cl, donde deberás consignar nombre completo y teléfono de contacto, con la finalidad que un oficial tome contacto para poder concretar el hecho que quiere denunciar. “De esta forma, evitamos el contacto y nos resguardamos todos para evitar contagios. Siguiendo las recomendaciones podrás evitar preocupaciones por este tipo de hechos durante este período donde las transacciones a distancia son fundamentales para resguardar la salud de toda la familia”, indicó el jefe del BRIDEC.