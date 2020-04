La Institución recuerda a la comunidad a ser cautelosos con la protección de la clave secreta, no confiar la digitación de la clave secreta a terceras personas, quienes han visto en la pandemia una posibilidad para la comisión de determinados hechos delictuales.

Coyhaique.- Carabineros en el contexto de la preocupación por la emergencia producto de la pandemia por coronavirus- dio a conocer diversas recomendaciones dirigidas a la comunidad, las cuales están orientadas a prevenir engaños a través de la utilización de tarjetas de crédito y débito ya sea al momento de retirar el efectivo desde los dispensadores o al realizar pagos.

La eventual presencia del virus en teclados de cajeros automáticos o en lectores portátiles de tarjetas de pago utilizadas en el comercio, constituyen superficies que podrían albergar el virus, situación que llevó a la Institución a alertar a la ciudadanía para adoptar los resguardos y no confiar en la “bondad” de desconocidos para efectuar el procedimiento.

En tal sentido, y ante la posibilidad de microcámaras instaladas de manera maliciosa por antisociales en los dispensadores, Carabineros recordó a la ciudadanía cubrir el teclado del dispensador al momento de digitar la clave secreta o en su defecto –y por su seguridad- cámbiela posteriormente. Lo anterior dado que han sido detectados dispositivos de clonación o skimmer diseñados para extraer la información de las tarjetas de crédito o débito.

Paralelamente en el comercio, la Institución recomendó –al momento de efectuar pagos- no perder de vista dichas tarjetas así como no revelar las claves secretas a terceras personas o desconocidos, previendo la vulneración de su número de cuenta y la sustracción de dinero de esta.

Asimismo, Carabineros sugirió vincular la cuenta bancaria con el correo electrónico o celular, de forma tal de recibir alertas sobre las transferencias y giros, pudiendo monitorear cada uno de los movimientos realizados.

Al momento de utilizar App, la Institución recordó efectuar la descarga de aplicaciones sólo desde las plataformas oficiales, toda vez que aquellas “piratas” podrían ser parte de un método para infectar el teléfono y robar información personal referida a contactos, datos bancarios y fotografías, entre otros archivos.

Por otra parte, Carabineros ha identificado otros métodos de engaño, y llamó a no abrir determinados links que ofrecen internet gratuito, aprovechando el alto consumo y tráfico de datos durante esta emergencia sanitaria.