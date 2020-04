El fin de semana recién pasado, en horario de toque de queda, delincuentes protagonizaron un millonario robo en el céntrico local “Calzados Patty” de Chile Chico. En este lugar, los antisociales se dieron el tiempo de instalar una escalera, trepar hacia el segundo piso, forzar una ventana, pasearse por todo el local, eligieron prácticamente con pinzas lo que productos que se llevaron, lo que en total bordearía los tres millones de pesos.

Chile Chico.- Los ladrones al quebrar un vidrio alertaron a los vecinos del local, quienes llamaron a Carabineros y se dio aviso también a los dueños de la tienda.

“El día sábado, alrededor de las tres y media de la mañana por vecinos que sintieron que quebraron vidrios avisaron a Carabineros, ellos llegaron al tiro al lugar. Efectivamente entraron, se cree que fueron tres o cuatro personas, tiraron mercadería del segundo piso a la calle, estuvieron gran rato dentro de la tienda sin que nadie se diera cuenta en el centro. Tengamos en cuenta que estábamos en toque de queda, ellos estuvieron mucho rato dentro de la tienda, movieron bodegas, hicieron destrozos, encontramos alrededor de siete, ocho bolsas de basura llenas de mercadería parkas, botines, de todo, lo que no se alcanzaron a llevar gracias a que una vecina escuchó el ruido, llamo a Carabineros y ellos llegaron en seguida”, relató la dueña de la tienda, Patricia Quiroga.

Sobre este hecho policial, el Comisario de Chile Chico Mayor Gabriel Riquelme, señaló que, “se registró un delito de robo en lugar no habitado, que afectó a la tienda Calzados Patty. De lo anterior se dio cuenta al Ministerio Publico, quien tomó conocimiento del hecho y está en etapa de investigación. En el hecho, las personas habrían ingresado escalando al segundo piso, donde fracturaron un vidrio, son los antecedentes que se pueden entregar, el resto está en la carpeta investigativa”.

Muchas prendas de vestir marca Lippi, zapatos y zapatillas Salomón, entre otras especies de alto costo fueron las que se llevaron los antisociales desde el local “Calzados Patty”, por ello, su propietaria hizo un llamado a la comunidad a no adquirir productos de esas marcas y que sean vendidos de manera informal. Esto debido a que, si alguien compra un artículo robado es parte del delito de receptación.