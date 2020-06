El hallazgo se enmarca en una diligencia por una internación de droga a la región de Aysén a fines del mes de abril y que culminó con dos detenidos, pudiendo advertir la presencia de este móvil, logrando después de ochos meses y varias semanas de diligencias, establecer su propietaria, quien resaltó y valoró el trabajo desarrollado por la Sección O.S.7 Aysén.

Coyhaique.- En un procedimiento dado a conocer el 29 de abril pasado, la comunidad conoció sobre la detención de dos sujetos por parte de Carabineros de la Sección O.S.7 junto a la Fiscalía, lo cual permitió desbaratar una banda delictual dedicada al tráfico de drogas entre Santiago y Coyhaique, logrando retirar de circulación 16 mil dosis de marihuana prensada, avaluada en 16 millones de pesos, además de 2 millones 916 mil pesos en dinero en efectivo.

Como se recordará, uno de los sujetos fue aprehendido por tráfico de drogas, receptación de vehículo robado y porte de arma blanca, en tanto que el segundo fue detenido bajo los cargos de receptación y uso malicioso de placa patente, luego que estos se trasladaban a bordo de una camioneta que mantenía encargo por robo con fecha 6 de septiembre de 2019 en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

Transcurridos cerca de ochos meses desde la sustracción del móvil, esta fue recuperada por el O.S.7 Aysén –a cargo de un equipo investigador- quienes luego de múltiples diligencias y peritajes, lograron finalmente restituir la pick up a su propietaria, quien agradeció el trabajo y profesionalismo del actuar de Carabineros a través de esta unidad especializada.

“Estoy muy agradecida del O.S.7 de Carabineros por haberme recuperado la camioneta, sé que ellos trabajan esforzadamente para las personas y yo estoy muy agradecida por el esfuerzo, el trabajo y por cómo me entregaron el vehículo. Siempre los llevo en mi corazón”, dijo con alegría y emoción la dueña al personal tras recuperar las llaves del móvil.

Dueña la había dado por perdida

Aquel 6 de septiembre del año pasado, antisociales llegaron al domicilio de la afectada, desde cuyo interior sustrajeron diversas especies, entre las cuales se encontraba el vehículo de la familia, tras lo cual la afectada interpuso una denuncia y encargo por robo.

Luego de varios meses de infructuosa búsqueda, el personal del O.S.7 mientras indagaba una internación de droga a la región de Aysén, se percató de la presencia de este vehículo, el cual al verificar de manera exhaustiva los antecedentes, pudieron advertir que portaba matrículas correspondiente de otra camioneta de la misma marca, modelo y color -sin despertar sospechas a simple vista- no obstante, dicho registro no guardaba relación con el año de fabricación, número de chasis y número de motor.

Para entonces, la afectada había dado por perdido el vehículo, perdiendo toda esperanza de recuperación y con ello la inversión, los años de trabajo, esfuerzo y sacrificio.

Con un incierto paradero, la camioneta podría haber sido desarmada y vendida por partes o bien comercializada mediante documentación falsa.

Mayúscula fue la sorpresa cuando la propietaria fue contactada por Carabineros del O.S.7 Aysén, quienes le indicaron que un vehículo de su propiedad con encargo por robo, se encontraba en la ciudad de Coyhaique –en el extremo sur del país- distante a unos 2 mil kilómetros al sur de Santiago.

Al saber del hallazgo, la afectada –quien no podía creer lo que oía del otro lado de la línea telefónica- recibió con alegría y emoción la noticia, indicando que había perdido toda fe en volver a ver el vehículo que la familia utilizaba tanto el trabajo como para el uso diario.

Cabe consignar que dicho móvil, avaluado en unos 15 millones de pesos, se encontraba en buenas condiciones tanto mecánicas como estructurales, siendo regresada a su propietaria, según detalló el Capitán Emiliano Gutiérrez, Jefe de la Sección O.S.7 Aysén.