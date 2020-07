La destacada labor en beneficio de la seguridad desarrollada por estos canes especializados en drogas, explosivos y hallazgo de cadáveres, fue reconocida y valorada por la Intendenta de Aysén Geoconda Navarrete.

Coyhaique.- Descendientes de los lobos, nacieron en el viejo mundo hace más de 20 mil años, quienes en busca de alimento se comenzaron a acercar a los humanos, comenzando a domesticarse y a evolucionar hasta lo que conocemos hoy. Se trata de los perros, que este 21 de julio se celebra su día mundial.

Si bien no existe una cifra exacta, la Federación Cinológica Internacional estima que en el mundo existen alrededor de 350 razas, siendo uno de los animales con mayor diversidad dentro de una misma especie.

A lo largo de la historia, los humanos han seleccionado a los perros según sus características para desempeñar alguna función determinada, actuando como perros de caza, pastoreo, guías de personas, rescate, búsqueda de personas, detectores de drogas y explosivos y animales de compañía, entre otros.

Sus actuaciones heroicas, proeza y valentía, así como su fidelidad, lealtad y amor incondicional hacia su amo, son características que han sido llevadas al cine, donde filmes como Hachiko y Bajo Cero –entre otros- dan cuenta este estrecho y fraternal vínculo entre el perro y el humano, historias que a lo largo de los años han trascendido las fronteras.

“Dame un pan, y yo te daré -amo mío- toda mi lealtad (…). No me abandones jamás. Que si la vida te falta, iré a morir a tus pies”, reza la plegaria de un perro.

Unidos por la seguridad

“Max”, de orden y seguridad, “Tyson” y “Melissa” -en la detección de drogas- son ejemplares caninos cuyo trabajo y reconocimiento ha dejado huella en apoyo al trabajo que desarrolla Carabineros en la región de Aysén.

Esta misma senda de logros, la continúan hoy otros ejemplares, como “Dala” de la Sección O.S.7, a quienes se suma Betsabé y Denver pertenecientes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Durante esta jornada –en su día- estos ejemplares fueron saludados en la Plaza de Armas de Coyhaique por la Intendenta Regional, Geoconda Navarrete Arratia; junto al General José Riquelme Herrera, Jefe de la XI Zona Aysén y el Coronel Benjamín Piva, Prefecto de la repartición.

“Un compañero de todos nosotros, un amigo desde que somos pequeños y que hoy hemos querido simbolizar en estos canes que pertenecen a Carabineros y que cumplen distintos roles en favor de nuestra sociedad ya sea en la búsqueda de personas y en el control de drogas y estupefacientes”, expresó la Intendenta Geoconda Navarrete, quien igualmente saludó a las mujeres tras 58 años de su incorporación a las filas de Carabineros.

Detección de explosivos y cadáveres

El Sargento 1ro. Raúl Concha Román del GOPE Aysén, guía del ejemplar canino “Betsabé” –de raza Labrador- señaló que esta tiene 5 años de edad y posee entrenamiento para la detección de explosivos, apoyando el trabajo en el aeropuerto ante visita de personas importantes o revisión de paquetes sospechosos encontrados en la vía pública.

“Ha sido entrenada mediante el juego y, cuando detecta una sustancia -para la cual está entrenada- me da una alerta, se sienta y puedo saber si el paquete sospechoso contiene o no una determinada sustancia explosiva. El ejemplar detecta 16 componentes, entre estas, pólvora, artefactos explosivos caseros, improvisados y militares”, detalló.

Adicionalmente el GOPE Aysén cuenta con “Denver”, un ejemplar canino de 5 años de edad, raza Labrador, especialista en la detección de cadáveres.

“Para ellos el trabajo que realizan es un juego y requiere de cuidado, alimentación y entrenamiento permanente”, expresó el Sargento Concha Román.

Drogas son su especialidad

Por su parte la Cabo 1ro. Belén Contreras de la Sección O.S.7 Aysén, guía canino de “Dala”, una can raza Golden Retriever con la cual trabaja desde hace cerca de tres años en la detección de sustancias ilícitas.

“Dala detecta heroína, cocaína y marihuana. Su entrenamiento es a través del juego y cada vez que detecta una sustancia realiza una marcación activa, dando a entender que ha encontrado una sustancia. Posteriormente la premio y seguimos jugando”, indicó.

El can posee igualmente entrenamiento para drogas de síntesis tales como LSD, 25i-NBOMe, MDMA o éxtasis, entre otras.

La Cabo 1ro. Contreras siente un especial afecto por el ejemplar, y la considera su amiga, brindando especiales cuidados veterinarios, limpieza y recreación.

“Ellos son muy leales y si ven que usted se preocupa, van a tener siempre un amigo a su lado”, añadió

Carabineros formuló un llamado a la comunidad a la tenencia responsable de mascotas, brindarle alimento, abrigo, un buen trato, cuidados veterinarios indispensables para su bienestar, no someterlos a sufrimientos a lo largo de su vida y nunca abandonarlos.

Tener un animal en casa, debe ser una decisión meditada y asumida con responsabilidad, pensando en nuestras familias, en el bienestar de los animales y de la sociedad en general.