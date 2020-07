Desde promulgada la reforma que permite a los afiliados de las AFP el retiro del 10% de sus ahorros, la Policía de Investigaciones ha detectado algunos tipos de intento de estafa cometidos por ciberdelincuentes.

Aysen.- Ante este escenario y el comienzo de la solicitud de retiro del 10% de los fondos de AFP a partir de este jueves 30 de julio, la PDI entrega algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaño que busca poder acceder a información personal.

Al respecto, le jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Coyhaique, subcomisario Guillermo Zúñiga, señaló que si bien no se han registrado personas que hayan sido víctimas de esta modalidad de estafa, “es importante seguir las recomendaciones para que quienes opten por el retiro de sus fondos no sufran engaños de ningún tipo”.

Recomendaciones:

• Utiliza siempre los canales oficiales ofrecidos por tu respectiva AFP para tomar contacto y requerir información actualizada, evitando enlaces recibidos vía mensajería instantánea o correo electrónico con remitente desconocido

• Verifica que los sitios web tengan un candado cerrado en la barra de direcciones, esto indica que la conexión es privada y segura.

• Si recibes algún mensaje solicitando datos personales, corrobóralo con la respectiva institución. No entregues ningún tipo de información personal, ni de tu documento de identidad.

• Corrobora siempre el remitente del mensaje y la dirección de la web a la que estás ingresando, escribe directamente la dirección completa en el navegador.

• Revisa la redacción, muchos de estos mensajes fraudulentos poseen faltas de ortografía, no tienen coherencia y son muy informales.

• Mantén siempre tu antivirus y antimalware actualizado.

Recuerda que puedes acudir a la PDI en caso de ser víctima de cualquier hecho constitutivo de delito para iniciar el proceso correspondiente.