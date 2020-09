Sin duda este 2020 ha sido un año diferente a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, generando diversos planes de contingencia y servicios especiales para contribuir al control de las medidas decretadas por la Autoridad Sanitaria y apoyar las labores de seguridad pública junto a organismos de defensa, orden y seguridad por parte de la Policía de Investigaciones, lo que harán de estas Fiestas Patrias una festividad diferente respecto a los años anteriores.

Aysen.- Cabe destacar que desde iniciado el Estado de Excepción existe una permanente y constante coordinación regional con las autoridades y las instituciones públicas para mantener la seguridad e integridad de la ciudadanía en diversos contextos.

Así, durante estas fechas de celebración, el jefe de la Región Policial de Aysén, Prefecto Rafael Guerra, destacó que, para enfrentar los servicios durante estas Fiestas Patrias, “continuaremos trabajando 24/7 con servicios policiales focalizados y turnos especializados para contribuir con nuestro rol especializado en la investigación de delitos de alta complejidad, fortaleciendo el análisis criminal y la inteligencia policial para detectar posibles riesgos relacionados a estas festividades, trabajando coordinadamente con el Ministerio Público”.

Además, el jefe policial fue enfático en el autocuidado para evitar ser víctimas de delitos durante estas fechas, “es muy importante poner énfasis en las medidas de autocuidado, pues a través de algunas acciones se puede evitar la comisión de ilícitos”, señaló el Prefecto Guerra, agregando que la comunicación y la cooperación son herramientas clave para enfrentar estos fenómenos.

Por otro lado, luego del anuncio del cordón sanitario para Coyhaique, el jefe de la Región Policial confirmó que el personal de la PDI se suma a las labores de control y fiscalización en los distintos puntos del cordón sanitario de Coyhaique para evitar la propagación de la enfermedad con motivo de las festividades, bajo la dirección de la IV División de Ejército, y realizó un llamado a seguir las recomendaciones de la autoridad.

Algunas recomendaciones de la PDI

Delitos Económicos

Para evitar delitos de uso fraudulento de tarjetas bancarias y clonación de tarjetas de crédito y/o débito durante estas fiestas patrias, desde la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique recomiendan cuidar su tarjeta, no perdiéndola de vista durante las transacciones y protegiendo sus claves al momento de digitarlas. Además, realizar compras, pagos o transferencias a través de conexiones a internet seguras y no utilizar cajeros automáticos ante cualquier elemento extraño presente.

En el mismo sentido, cabe recordar lo fundamental de no entregar información relevante de su cuenta bancaria, ya que en muchos casos se produce la defraudación mediante la propia autorización de la víctima, quien entrega los códigos que envían los bancos mediante mensaje de texto para autorizar las transacciones, por eso nunca deben entregarse.

En cuanto a billetes falsos, es importante poner atención a pequeños detalles que marcan la diferencia. Debe tocar, mirar e inclinar el billete para observar cada uno de sus elementos de seguridad, evitando pasar malos ratos durante estas Fiestas Patrias en lugares donde no pueda usar su tarjeta.

Robos

Si bien existen medidas restrictivas para el ingreso y salida de la región de Aysén, y ahora específicamente cordón sanitario en la ciudad de Coyhaique, desde la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique refuerzan que, ante la salida de su domicilio incluso por un breve período de tiempo, debe tomar la precaución de dejar su vivienda bien cerrada y chequear los sistemas de acceso para asegurarlos y reforzarlos para evitar fácil acceso a desconocidos.

También, es fundamental mantener una comunicación fluida con sus vecinos para apoyarse en caso de ausencia y emergencia. Además, retirar basura, correspondencia y otros elementos permitirá asegurar la protección de su hogar y no demostrar su ausencia por un breve o largo período de tiempo, evitando inconvenientes.

Abigeato y venta clandestina de carne

Justamente en este tipo de fechas aumenta el consumo de carne, por ende, el robo de ganado y el comercio ilegal de carne. Desde la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural Aysén, enfatizaron que existen diversos peligros y riesgos asociados a la compra de carne y productos derivados en locales comerciales no autorizados o de forma clandestina, entre ellos cometer un delito penado por ley, la afectación al comercio establecido, la salud pública y la aparición de nuevos delitos asociados a este fenómeno.

Por eso, el llamado es a informar a las autoridades correspondientes y a las policías ante la venta clandestina de carne para denunciar los hechos al Ministerio Público e iniciar el proceso correspondiente.

Finalmente, en caso de sufrir algún hecho constitutivo de delito durante estas Fiestas Patrias, comunícate al número de emergencias 134 o concurre al cuartel policial más cercano para realizar una denuncia.