La Institución recordó que en la comuna de Coyhaique se encuentra en cuarentena, existiendo prohibición de salir a la calle en busca de golosinas.

Aysen.- Con motivo de las medidas restrictivas impuestas por la Autoridad Sanitaria para prevenir la propagación del Covid-19, Carabineros de Chile a través del Laboratorio de Criminalística (Labocar), da a conocer diversos consejos preventivos para disfrutar junto a los hijos de este halloween de mañana 31 de octubre, de forma segura:

Prefiere realizar actividades familiares en casa junto a tus hijos así evitarás concurrir a lugares donde se puedan producir aglomeraciones de personas.

Carabineros instó a los padres a no exponer a sus hijos a contagios por Covid-19. Respecto a Coyhaique –al encontrarse la comuna en cuarentena- existe prohibición de salir a la calle en busca de golosinas.

Si resides en alguna de las otras nueve comunas de la región de Aysén, recuerda adoptar en todo momento las medidas sanitarias, tales como llevar consigo alcohol gel para una correcta desinfección de manos durante el recorrido por las casas.

De igual manera, es fundamental no consumir las golosinas hasta llegar a casa, debiendo necesariamente lavarlos antes de ser ingeridos. Al regreso a casa, es fundamental lavar las manos con agua y jabón, quitarse el disfraz y utilizar una muda de ropa limpia.

Si vas a utilizar disfraces, verifica que estos se ajusten a la talla de los niños y que las máscaras cuenten con orificios que permitan una adecuada ventilación y visibilidad para evitar caídas, tropiezos o sofocación.

Ten presente que el uso de máscara no reemplaza a las mascarillas recomendadas por la Autoridad Sanitaria.

Cuando el disfraz contemple accesorios como lanzas, espadas u otros, verifica que estos presenten puntas redondeadas y sean elaborados sobre la base de materiales blandos y flexibles.

Si como parte de tu disfraz vas a utilizar maquillaje, verifica la composición del producto y haz una pequeña prueba antes de aplicarlos para evitar una eventual reacción alérgica.

Al decorar tu casa para la ocasión, evita colocar telas de araña u otros elementos cerca de ampolletas o cables eléctricos, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de incendios en el hogar.

Si durante tu celebración participas de eventos o concursos a través de internet, recuerda supervisar la navegación de tus hijos y no utilizar redes públicas.

Carabineros igualmente recomendó evitar subir a vehículos de personas desconocidas, no aceptar invitación para ingresar a domicilios a recolectar dulces, así como tampoco transitar a través de sitios eriazos o sin iluminación.