El martes 24 de noviembre de 2020, en una acotada ceremonia que se desarrolló en el Complejo Policial Coyhaique de la PDI, se realizó la Ceremonia de Entrega y Recepción de la Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo de la Policía de Investigaciones de Chile, instancia donde el Prefecto Rafael Guerra Pérez, entregó el mando de la Región Policial de Aysén a su nuevo jefe, el Prefecto Jorge Valdés Castro.

Coyhaique.- Por motivos relacionados a la pandemia, en la actividad solo participó la Intendente Regional, Geoconda Navarrete Arratia, y el Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra, para sellar el trabajo conjunto entre las instituciones y dar continuidad a la gestión policial en diversas materias relacionadas a la investigación criminal de los delitos de alta complejidad en la zona.

La significativa ceremonia institucional fue presidida por el Prefecto General Mauricio Mardones Pizarro, Subdirector de Administración y Logística de la PDI, quien sirvió como interventor en el respectivo acto administrativo.

Tras casi 32 años de servicio dentro la institución, el Prefecto Rafael Guerra fue acogido a retiro luego de una trascendente carrera policial al servicio de la ciudadanía, enfrentando diversos desafíos a nivel interno que le permitieron ocupar el cargo de Jefe de la Región Policial de Aysén durante su último año de servicio. Sobre esto, el Prefecto Guerra manifestó su agradecimiento al Director General y el Alto Mando, “por haber sido parte durante todo este tiempo de un profundo proceso de cambio que nos ha llevado a ser una de las instituciones más confiables por la ciudadanía en nuestro país. Y creo que me voy muy orgulloso de todo lo que pude hacer y aportar a mi querida institución”.

Del mismo modo, instó a las futuras generaciones a seguir trabajando por el bien común, “a los que hoy continúan les deseo el mayor de los éxitos, me voy muy orgulloso de haber pertenecido a este equipo humano, los voy a llevar siempre en mi corazón, me llevo mi placa de servicio grabada en mi pecho y siempre voy a estar atento, gozando, disfrutando con los éxitos y también sufriendo con los problemas que se irán generando, pero yo sé que mis colegas van a poder enfrentar de la mejor manera. Muchas gracias a todos y mucho éxito a la PDI”, finalizó el Prefecto Guerra.

Respecto a su designación, el Prefecto Valdés manifestó sentirse feliz por la confianza del Director General y el Alto Mando al designarlo como jefe de esta Región Policial, señalando que “los desafíos siempre van a estar presente en el sentido investigativo para hacer crecer a la Policía de Investigaciones de Chile, para construir investigaciones profesionales y asertivas, entregando las herramientas necesarias al Ministerio Público para esclarecer los delitos de alta complejidad”. Además, el nuevo Jefe Regional de la PDI Aysén, señaló que desea extender su trabajo con la comunidad desde distintos ámbitos de intervención.

El Prefecto Jorge Valdés, Jefe de la Región Policial de Aysén, lleva 30 años de servicio dentro la institución, desarrollándose en sus primeros años en las Brigadas de Investigación Criminal Las Condes y Viña del Mar, pasando por la Brigada de Inteligencia Policial Metropolitana y posteriormente por la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial. También se desempeñó en la Región Policial Metropolitana de Santiago, en la Brigada de Investigación Criminal José María Caro y como instructor en la Escuela de Investigaciones Policiales, antes de su ingreso a la Academia Superior de Estudios Policiales. Luego de su especialización, nuevamente trabajó en el área de Inteligencia Policial, así como en la Subdirección Operativa de la PDI y en las Brigadas de Investigación Criminal Isla de Pascua, Los Ángeles, Limache y Quilpué, para posteriormente asumir la jefatura de la Prefectura Provincial Copiapó y desempeñarse, hasta antes de su nombramiento como Jefe Regional de Aysén, en la Jefatura Nacional contra Robos y Focos Criminales.

La Intendenta Regional de Aysén, Geoconda Navarrete, no quiso estar ausente en esta importante actividad, manifestando su agradecimiento al Prefecto Rafael Guerra por todo el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, y dando la bienvenida al Prefecto Jorge Valdés. “La ciudadanía nos demanda seguridad y espacios donde puedan desarrollarse sociedades libres, y la labor que desarrolla la Policía de Investigaciones, tanto en el área investigativa y apoyo al orden público, es fundamental en una región tan vasta. Nos han colaborado todo este año con motivo de la pandemia, por lo tanto, solo mi agradecimiento y deseo de seguir trabajando en conjunto”, indicó la máxima autoridad regional.

Por su parte, el Fiscal Regional, Carlos Palma, destacó la pasión de ambos prefectos, destacando su orgullo por tener una policía como la PDI y valorando el equipo humano que desempeña en la región, “para nosotros como Fiscalía de Chile en la región de Aysén es fundamental el trabajo mancomunado con las policías, somos copartícipes en el éxito de las investigaciones. La región de Aysén tiene los mejores resultados de persecución penal en el país y esos resultados se deben en gran medida a un trabajo profesional, serio y responsable de la PDI en cada una de las causas”, puntualizó el Fiscal Regional, manifestando su agradecimiento por el trabajo desplegado por el Prefecto Rafael Guerra, “por los excelentes resultados que hemos tenido mientras él estuvo a cargo de la Región Policial. Estamos esperanzados porque el trabajo que hoy día comenzamos con el Prefecto Valdés sea tan productivo, profesional y serio como el que hemos llevado hasta ahora.