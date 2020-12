La Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Coyhaique, realizó un llamado para realizar compras seguras y evitar los delitos de estafa, uso fraudulento de tarjeta de crédito y/o débito y contra la propiedad intelectual durante las fiestas de fin de año.

Coyhaique.- De acuerdo a los análisis de la unidad especializada, diciembre es uno de los meses donde se realizan más transacciones comerciales durante el año, iniciando una de las temporadas con los mayores índices de consumo de la población.

Sin embargo, ante la crisis sanitaria y económica, debido a la pandemia por coronavirus, existen diversos ámbitos de la vida cotidiana que se han visto interferidos, desarrollándose nuevas formas de conexión, comunicación y consumo por parte de la ciudadanía.

El jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique, subcomisario Guillermo Zúñiga, enfatizo en la importancia de adquirir productos en locales comerciales debidamente establecidos “para evitar participar en ilícitos como infracciones a la ley de propiedad intelectual e industrial y ya que son los únicos certificados por el Servicio Nacional de Salud que garantizan que los juguetes no afectarán el bienestar de quienes lo utilicen”.

Es importante proteger a los niños, niñas y adolescentes, ya que podrían encontrarse con productos de menor calidad, como asimismo con algunos que pueden contener partes de fácil desprendimiento, pinturas toxicas o no contar con rotulado e instrucciones básicas para su funcionamiento, colocando en riesgo la salud y la seguridad de la familia.

Del mismo modo, “las personas deben poner atención a envases de óptima calidad con una impresión clara y definida, donde pueda encontrar una descripción de la empresa responsable de la fabricación del producto así a como su origen, mercado y comercialización”, puntualizó el jefe subrogante de la unidad especializada.

En caso de adelantar las compras mediante compra online, desde la unidad especializada destacan una serie de recomendaciones para evitar caer en delitos: prefiera realizar sus compras a través de los sitios oficiales del comercio; utilice los medios de pago originales que ofrecen las tiendas; nunca acceda a un sitio a través de un enlace recibido por correo electrónico, mensaje de texto o mensajería instantánea; si tiene dudas sobre la autenticidad de una oferta, tome contacto con el sitio oficial de la tienda antes de realizar la compra; asegúrese de la reputación de la tienda antes de comprar, busque en línea si posee denuncias o reclamos por parte de otros usuarios; y evite comprar por redes sociales, especialmente si no tiene garantías de que cumplirán con la entrega.

Ya sea para compras presenciales o compras online, siempre es importante poner atención a los medios de pago disponibles. “Al realizar transacciones con dinero en efectivo, debe verificar la autenticidad de los billetes para no encontrarse con un billete falso. Para transacciones con tarjetas bancarias es importante velar por la seguridad de sus claves y tarjetas, no perdiéndolas de vista y protegiendo sus claves al momento de digitarlas. Además, en caso de requerir girar dinero desde un cajero automático, ponga atención a cualquier elemento extraño y evite usarlo si presenta alguna alteración”, puntualizó el subcomisario Zúñiga.

Finalmente, cabe recordar que, cualquiera sea el método de compra y pago, siempre debe exigir la boleta al momento de comprar, “ya que es su único respaldo para devolver o cambiar el producto adquirido en caso que presente algún problema”, añadió el jefe subrogante del BRIDEC.

Algunas otras recomendaciones generales:

• Realice compras, pagos o transferencias a través de conexiones a internet seguras.

• Cambie su clave frecuentemente. Use códigos alfanuméricos difíciles de adivinar y memorícelos.

• Revise frecuentemente los saldos de sus cuentas bancarias y comerciales. Así podrá detectar cualquier transacción irregular. Si detecta un consumo que no realizó, notifíquelo a su banco de inmediato.

• En caso de ser víctima de algún delito, acuda a la PDI, al cuartel más cercano ya sea en Coyhaique o en Puerto Aysén para realizar la respectiva denuncia.

“Esperamos que estos consejos les puedan ayudar para pasar unas fiestas de fin de año seguras y sin problemas durante estas fechas tan importantes para la familia, pese a las actuales condiciones debido a la pandemia”, finalizó el subcomisario Zúñiga.