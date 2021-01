Debido a la pandemia, la PDI Aysén ha redoblado sus esfuerzos para apoyar en el trabajo de control, fiscalización y seguridad pública sin dejar de lado su misión en la investigación de los delitos de alta complejidad y el control migratorio de la región de Aysén.

Coyhaique.- Así, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, además de realizar el control migratorio de los ciudadanos extranjeros de Coyhaique, desde el inicio del cordón sanitario en el Aeropuerto de Balmaceda se sumaron al trabajo de la Autoridad Sanitaria en el principal acceso a la región.

Durante el último mes del año 2020, se llevaron a cabo seis fiscalizaciones en el Aeropuerto de Balmaceda, controlando a un total de 40 ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades, de los cuales 13 fueron denunciados a la autoridad administrativa. Cinco de ellos fueron denunciados por ingreso clandestino al territorio nacional y el resto por no informar finiquito de trabajo, cambio de domicilio y por encontrarse de manera irregular en el país.

Del mismo modo, durante diciembre el equipo especializado desarrolló cuatro fiscalizaciones en la ciudad de Coyhaique dirigidas a personas y locales comerciales de diferentes rubros, controlando a siete empresas y denunciando a seis de ellas y 15 ciudadanos extranjeros por infringir la Ley de Extranjería, principalmente por no informar el cambio de su situación contractual y domicilio.

Gracias a la revisión de la documentación de los contratos y finiquitos se verifica si existe alguna irregularidad y que se esté cumpliendo la normativa vigente.

Por su parte, el equipo de la Sección Migraciones y Policía Internacional Aysén, durante el mes de diciembre de 2020, realizó dos fiscalizaciones en la ciudad puerto, controlando a un total de nueve ciudadanos extranjeros, verificando su condición migratoria y laboral en el país, denunciando a cuatro de ellos a la autoridad administrativa por infringir el Artículo 72 de la Ley de Extranjería, al no informar el cambio de sus actividades.

Al respecto, el subjefe del Departamento de Migraciones Coyhaique, subcomisario Pedro Hernández, destacó que las fiscalizaciones responden a un trabajo de análisis por parte del equipo especializado para controlar a los extranjeros residentes, señalando que “se realiza un procesamiento de los datos, por cuanto las fiscalizaciones no son al azar, sino que atienden a una focalización y limpieza de los antecedentes, lo que permite que nuestras fiscalizaciones tengan un cien por ciento de efectividad”.