Más de 500 decretos relacionados a ilícitos en el marco de la pandemia se recibieron durante el año recién pasado.

Aysen.- Durante el año 2020, la Policía de Investigaciones de Chile tuvo que desdoblarse para sumarse al plan de contingencia desplegado por la Defensa Nacional de la Región de Aysén, trabajando colaborativamente con Ejército y Carabineros, en una labor integrada por servicios especiales de patrullaje preventivo y la fiscalización de personas en cuarentena, así como también colaborando en el trabajo de inspección en las barreras sanitarias en distintos puntos de la región.

Desde instaurado el Estado de Excepción Constitucional por la crisis sanitaria, los detectives y funcionarios de la Región Policial de Aysén iniciaron un servicio especial para apoyar el trabajo de los organismos de defensa y seguridad. Al respecto, el Jefe Regional, prefecto Jorge Valdés, señaló que “como PDI hemos adaptado nuestro trabajo para sumarnos al control y fiscalización de las medidas decretadas para evitar la propagación de la pandemia, sin dejar de lado nuestra principal función que es investigar los delitos de alta complejidad. En ese sentido, hemos tenido que desdoblarnos para desarrollar cada una de las funciones que nos son encomendadas”.

Así, desde el inicio de la labor en contexto de pandemia durante el año 2020 la PDI Aysén realizó un total de 8.442 controles de vehículos, 17.551 controles a personas y 1.354 controles en residencias sanitarias. Del mismo modo, desde instaurada la barrera sanitaria en el Aeropuerto de Balmaceda, el equipo del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique realizó el control de 28.470 personas que ingresaron a la región mediante el principal punto de acceso, apoyando a la autoridad sanitaria como fuerza pública.

En lo que va de transcurrido el año 2021, y debido a las medidas decretadas por la autoridad sanitaria en las comunas de Puerto Aysén y Coyhaique, cuarentena y transición respectivamente, los controles se han intensificado en distintos sectores de ambas comunas por parte del personal de la Región Policial de Aysén. Así, durante enero se han desarrollado 201 controles a personas, 7.767 controles en la barrera sanitaria del Aeropuerto de Balmaceda y 38 controles a residencias sanitarias.

Investigación delitos contra la salud

Debido a la crisis sanitaria se trabajó una nueva materia penal relacionada a los delitos contra la salud pública. A nivel regional, la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén es la unidad encargada de investigar aquellos delitos asociados a la pandemia, sin embargo, distintas unidades de la Región Policial de Aysén trabajaron decretes relacionados a la pandemia.

Del mismo modo, la PDI realizó diversas denuncias por delitos contra la salud pública, cuya acción permitió materializar investigaciones que están en curso en un trabajo coordinado con la Fiscalía, recibiendo además ordenes de investigar e instrucciones particulares por parte del Ministerio Público.

La PDI Aysén durante el año 2020 recibió 555 decretos vinculados a salud pública por los delitos contra la salud pública, infringir normas higiénicas y de salubridad, empleador que ordena infringir cuarentena y propagar contagio a sabiendas. Esto quiere decir que no sólo se está investigando a particulares por infringir las normas, sino también a empresas que no respetaron las medidas sanitarias. De ese total, el 10.2% corresponden a procedimientos por flagrancia, el 0.9% a órdenes de investigar, el 20.7% a órdenes de detención y el 5.4% a denuncias por los delitos mencionados. El resto corresponde a otros decretos de carácter investigativo.

Sobre este tema, el prefecto Jorge Valdés, Jefe Regional, enfatizó que, ante el nuevo escenario producto de la pandemia, “tuvimos que adecuar protocolos y formas de trabajo para asegurar una labor especializada en cada una de las investigaciones de delitos vinculados a salud pública, trabajando coordinadamente con el Ministerio Público para indagar las circunstancias de estos hechos que nos afectan a todos”

Llamado a la denuncia

Ante las actuales condiciones debido a la pandemia, “se hace necesario intensificar el trabajo de la PDI en materia de delitos contra la salud, reforzando los controles y fiscalizaciones en el marco del cumplimiento de las medidas sanitarias y continuar investigando cada uno de los hechos relacionados a la crisis sanitaria”, puntualizó el prefecto Valdés.

Finalmente, el Jefe Regional de la PDI Aysén realizó un llamado a la ciudadanía a denunciar hechos constitutivos de delitos en el marco de la contingencia sanitaria, señalando que “quien infrinja lo dispuesto por la autoridad sanitaria comete un delito que pone en riesgo a toda la población, ya que los delitos contra la salud pública afectan a toda la ciudadanía sin distinción. Hacemos un llamado a respetar las normas y en caso de ser testigo de una acción que atente contra la salud pública, entregar los antecedentes a través de los diversos canales que disponemos para iniciar las indagatorias correspondientes junto al Ministerio Público”.

Los hechos pueden ser denunciados de manera presencial en cualquier cuartel policial, ya sea un Coyhaique o Puerto Aysén, llamando al 134, mediante correo electrónico a bidema.pay@investigaciones.cl o mediante mensajes vía WhatsApp a las líneas +56938622222 y +56965878300, que permitirán fiscalizar los incumplimientos a las normas sanitarias.

A través de estos canales se puede informar sobre la violación de cuarentenas y toques de queda, funcionamiento de locales con prohibición de abrir o acerca de cualquier reunión de personas no autorizada, todo de manera anónima. Así como también se puede denunciar venta de productos farmacéuticos o desinfectantes ofrecidos para el control de la pandemia, como alcohol gel, amonio cuaternario y cloro, entre otros.