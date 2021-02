El área de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en la región de Aysén está compuesta por un departamento en Coyhaique y una sección en Aysén, unidades que permanentemente controlan la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros que residen en la región, y que se han sumado al trabajo de la Autoridad Sanitaria en el principal acceso a la región.

Coyhaique.- Al respecto, el comisario Richard Biernay, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, indicó que “por el lado de las fiscalizaciones de extranjeros, la finalidad que tenemos nosotros en este control es fiscalizar la condición migratoria que tienen los extranjeros una vez que se encuentran en nuestro país”.

Así, los detectives del área de Migraciones y Policía Internacional de la Región Policial de Aysén durante el primer mes del 2021 realizaron un total de 10 fiscalizaciones, tanto en empresas de las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén, como en el aeropuerto de Balmaceda.

En este último, se realizaron siete fiscalizaciones donde se controló a un total de 72 ciudadanos extranjeros, denunciando a la autoridad administrativa a 13 de ellos y a dos empresas por infringir la Ley de Extranjería, principalmente al no informar cambio de domicilio y de actividades, situación irregular, realizar actividades remuneradas sin estar autorizado para ello y por no corroborar la información entregada a la hora de contratar a trabajadores extranjeros.

En cuanto a las fiscalizaciones en empresas de diferentes rubros de la región, durante el mes de enero de 2021 se realizaron tres, controlando a un total de seis extranjeros y denunciando a uno de ellos, y a su anterior empleador, ante la autoridad administrativa al no informar el cambio de su domicilio y de actividades, infringiendo con ello la Ley de Extranjería.

En cada fiscalización se revisa la información en los sistemas institucionales y del Ministerio del Interior, corroborando los antecedentes de cada ciudadano para verificar su situación migratoria. Así, gracias a este trabajo permanente en las principales ciudades y uno de los puntos de acceso de la región, el área de Migraciones y Policía Internacional logra mantener el control y la fiscalización de los ciudadanos extranjeros que ingresan y residen en la región.

“Hemos iniciado el mes de febrero con fiscalizaciones atendiendo la realidad de nuestro país, particularmente en el norte, por infracción al artículo 69 de la Ley de Extranjería que tiene que ver con el ingreso clandestino. Nos estamos preparando acá en la región para poder controlar la llegada de personas que puedan mantener esta condición”, agregó el comisario Biernay, enfatizando que se están cubriendo todos los sectores de la región y apoyando la fiscalización en el principal punto de ingreso a la región “controlando a extranjeros para analizar su permanencia y su condición migratoria, todo enmarcado en el análisis y la inteligencia policial, erradicando controles al azar, fiscalizando conforme a planificación previa y es lo que vamos a seguir haciendo este año que continuamos en pandemia”, finalizó el jefe de la unidad especializada.