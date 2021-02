14 personas resultaron detenidas tras el control que realiza personal de Carabineros respecto al toque de queda que rige en todo el país a partir de las 22 horas, como así también, por no respetar la normativa sanitaria que prohíbe todo tipo de celebraciones en fase 1.

Coyhaique.- Los hechos se registraron en un inmueble particular de calle Brasil en la ciudad de Coyhaique, donde estas personas estaban desarrollando una “fiesta clandestina”, sin medir las consecuencias que ello podría traer desde el punto de vista sanitario.

Hay que considerar que, en la actualidad la capital de la región de Aysén, se encuentra en fase 1 del plan paso a paso, esto quiere decir en cuarentena toda la semana. Situación que se debe al aumento considerable de casos que se han registrado durante todo el mes de enero y parte del mes de febrero.

Claramente este tipo de acciones no contribuyen en nada poder disminuir los casos, sino que todo lo contrario, generan nuevos posibles focos de infección y probablemente el aumento de casos positivos de Covid – 19.

Según la información que maneja nuestro medio de comunicación durante la jornada de este domingo, las 14 personas detenidas por participar en la fiesta clandestina de calle Brasil en Coyhaique pasarían a control de detención.