Con el fin de verificar en terreno la condición migratoria de ciudadanos extranjeros que residen en diferentes puntos de la provincia de Aysén, o de turistas que visitan los distintos puntos de la zona, detectives de la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén de la PDI recorrieron las localidades del extremo norte de la región.

Aysen.- Al respecto, el jefe de la Sección Migraciones Aysén, subcomisario Hans Suazo, indicó que entre los días lunes 8 y martes 9 de febrero, “se efectuó un servicio de fiscalización en distintos puntos, tanto urbanos como rurales, en las localidades de Cisnes, La Junta y Tapera de las comunas de Puerto Cisnes y Lago Verde, controlando a las personas para verificar su situación migratoria y el cumplimiento de las medidas sanitarias”. En ese sentido, “se les recomendó informarse de la documentación y de las normas que rigen dentro de la región para poder desplazarse de un lugar a otro”, añadió el jefe de la unidad.

Entre los consultados destacaron ciudadanos franceses, alemanes, haitianos, colombianos, británicos y chilenos, quienes prácticamente en su totalidad mantenían su situación migratoria al día, denunciando a la autoridad administrativa solamente a una persona de nacionalidad colombiana por infringir el artículo N° 71 de la Ley de Extranjería, al permanecer de forma irregular en el país.

Además, durante el servicio se les recomendó a los ciudadanos extranjeros “mantener permanentemente actualizada su información para no incurrir en infracciones a la normativa vigente”, puntualizó el subcomisario Suazo, ya que una de las infracciones más frecuente por parte de los ciudadanos extranjeros es no informar el cambio de su domicilio y/o empleador, contemplado en el artículo N° 72 de la Ley de Extranjería, instando a las personas a mantener actualizada su información en los registros que la PDI mantiene al respecto, para evitar irregularidades e incumplimientos al cuerpo legal.

De acuerdo a lo informado por el jefe de la unidad especializada, este tipo de servicios focalizados se seguirán realizando, “no solo con el fin de cumplir con el rol fiscalizador de la PDI en distintos puntos de la provincia, sino que también con la finalidad de orientar a los ciudadanos extranjeros frente a la Ley de Extranjería, educando sobre los principales aspectos a considerar para no cometer irregularidades”, señaló el subcomisario Suazo, realizando un llamado a las personas que no se encuentren con su documentación al día a que “se acerquen a alguna unidad de la PDI, tanto de Coyhaique como de Puerto Aysén, para poder orientarlos y que puedan regularizar su situación en nuestro país”, finalizó el jefe de la unidad especializada.