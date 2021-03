El trabajo del área de migraciones de la Región Policial de Aysén, compuesta por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique y la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén, durante este 2021 ha continuado con su labor en el control y fiscalización de extranjeros en el territorio de la región.

Aysen.- Es así como durante el mes de febrero se realizaron fiscalizaciones de extranjeros en Coyhaique, Balmaceda, Puerto Aysén, Cisnes, Tapera y Villa Mañihuales.

Gracias al trabajo de ambas unidades especializadas, se realizaron nueve fiscalizaciones donde se logró controlar a 80 personas de distintas nacionalidades, denunciando a 15 ciudadanos extranjeros, ocho empleadores y deteniendo en flagrancia a un venezolano por usurpación de nombre, al intentar ingresar con un documento de identidad que no le pertenecía, quedando apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal por instrucción de la Fiscalía.

De estos controles, tres se desarrollaron en la barrera sanitaria del aeropuerto de Balmaceda, denunciando a seis del total de ciudadanos extranjeros infractores y deteniendo al ciudadano venezolano, mientras que el resto de las fiscalizaciones se desarrollaron en las localidades de la región, resultando nueve personas infractoras y ocho empresas denunciadas.

Sobre las principales infracciones cometidas, el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique de la PDI, comisario Richard Biernay, señaló que “tras las fiscalizaciones de extranjeros se realizaron denuncias por infringir la Ley de Extranjería, principalmente en los artículos 71 y 72 que dicen relación con no informar de manera oportuna a la autoridad policial el cambio de domicilio particular, cambio de domicilio laboral, cambio de empleador, cambio de su cédula de identidad, por lo tanto, esa infracción es denunciada a la autoridad administrativa quien resuelve con la aplicación de algún tipo de multa y con esa resolución el extranjero puede regularizar su situación frente a la Policía de Investigaciones de Chile”.

Asimismo, otra de las infracciones más frecuentes “encontramos extranjeros que infringieron el artículo 69 de la Ley de Extranjería que tiene que ver con el ingreso clandestino al país”, agregó el comisario Biernay, quienes ingresan particularmente por el norte, por Colchane, para luego trasladarse a la región de Aysén, “pero desde hace bastante tiempo tenemos presencia en el aeropuerto de Balmaceda, lugar donde controlamos a los pasajeros que vienen de los vuelos de Santiago, Temuco, Concepción y con motivo de esa fiscalización también hemos denunciado a extranjeros que han cometido este delito de ingreso clandestino”, puntualizó el jefe de la unidad especializada.

En ese sentido, el comisario Biernay enfatizó que se están reforzando los controles a nivel regional, en el aeropuerto de Balmaceda, debido a la crisis migratoria del norte de Chile “seguimos trabajando para anticiparnos a la posible llegada de más migrantes en esta condición para generar el trabajo operativo que corresponda”.

Finalmente, el jefe de la unidad realizó un llamado a la población migrante a mantener actualizada su información para evitar incurrir en infracciones a la Ley de Extranjería, recomendando acercarse a los cuarteles policiales de la PDI para obtener orientación en estos temas.